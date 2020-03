En cuarentena 200 enfermeros de Nueva York y Connecticut por posible contagio

Nueva York, 18 mar. (EFE News).- Unas 200 personas de enfermería, que trabajan para una empresa interestatal que administra hospitales en Nueva York y Connecticut, fueron apartados de sus empleos por potencial exposición al coronavirus y no regresarán a sus labores hasta que no se realicen las pruebas que determinen si están o no infectados.

A health department employee collects a nasal swab at a drive through Coronavirus Testing Location at Community Health of South Florida, Inc.'s Doris Ison Health Center in Miami, Florida, USA, 18 March 2020. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA