La migrante ilegal que se volvió la "Rocky" del squash y protagonista de TV

Los Ángeles, 18 mar (EFE News).- Es difícil soñar cuando uno vive con el miedo y la etiqueta de "ilegal" en su vida diaria, pero una pasión puede superar los obstáculos, como demuestra la historia de Reyna Pacheco, una inmigrante indocumentada que se convirtió en una de las mejores jugadoras de squash del mundo.

Esta joven nacida en México es la protagonista de uno de los episodios mejor valorados de "Little America", la serie de Apple TV+ que cuenta las historias de inmigrantes de todo el mundo, algunos famosos y otros anónimos, que llegaron a Estados Unidos en busca de oportunidades.

"Cuando conocemos a la protagonista, ella es una persona que no tiene mucha confianza en sí misma. No tiene sueños, no se permite soñar porque piensa 'Para qué, no voy a ganar nada con soñar'", aseguró en una entrevista con Efe la actriz puertorriqueña Jearnest Corchado, que interpreta a Marisol, el nombre en la serie de la deportista Reyna Pacheco.

La historia de esta joven es uno de los casos reales que los productores de "Little America" decidieron incluir en la serie, que dedica cada capítulo a contar la vida de una persona migrante, con el foco tanto en sus alegrías como en sus penas.

En el caso de Pacheco -o Marisol en "Little America"-, se trata de una chica que creció en San Diego (California, EE.UU.) como inmigrante indocumentada y que comenzó a destacar como jugadora de squash en el equipo local, hasta que llegó a la competencia profesional y se situó como una de las mejores del mundo.

"Cuando ella descubre el deporte, ve que es buena y que puede hacerlo profesionalmente. Eso le da un sueño y una esperanza que muchos inmigrantes necesitan", aseguró Corchado, tras ponerse en la piel de Pacheco.

"Muchos inmigrantes vienen con sueños, con esa esperanza de algo mejor -insistió-. Ella adquirió la esperanza y se permitió soñar".

El capitulo dedicado a la deportista, llamado "The Jaguar", es uno de los mejor valorados de esta colección de historias, sobre el que algunos críticos han dicho que si fuera una película independiente ganaría aplausos y premios en festivales como Sundance.

"Esa fue la mejor crítica que he leído, es un honor", dijo Corchado.

La actriz, un nuevo rostro de la televisión, cumplió uno de sus sueños con el personaje de Marisol, con el que se identificó porque "no acepta un no, quiere ganar y triunfar, va a por el sí".

Y es que los protagonistas de la nueva serie de Apple son personas corrientes, que no ocupan titulares, pero con historias extraordinarias capaces de inspirar:

Un refugiado de la guerra de Siria perseguido por su sexualidad, un adolescente de 12 años que toma las riendas del negocio de sus padres deportados o una joven universitaria de Uganda que decide rendir honor a la tradición de su familia, a miles de kilómetros.

"Todavía a mí me sorprende tener conversaciones de inmigrantes como si fueran otros; somos todos inmigrantes, Estados Unidos es un país tan nuevo", explicó Corchado.

La actriz aseguró que se sigue sorprendiendo por ver que aún hay problemas por "odio y división".

"Lo que nos enseña 'Little America' es que todos somos uno, no importa la lengua ni la cultura. Todos somos iguales, soñamos y tenemos esperanzas. Somos humanos y eso hace falta verlo en televisión", concluyó.

El actor Kumail Nanjiani, que acaba de grabar para el gigante Marvel "The Eternals", con Angelina Jolie y Salma Hayek, es el creador de esta serie junto a su esposa Emily V. Gordon.

"Yo soy un inmigrante, como toda mi familia. Este es un país de inmigrantes y mucha gente lo olvida", explicó a Efe Nanjiani en otra entrevista.

"Quien asocie la palabra 'estadounidense' con un tipo de persona muy determinada en su cabeza, tiene una mentira completa", describió el actor, que vivió en Pakistán hasta los 18 años, cuando se mudó a Estados Unidos para estudiar en la universidad, antes de conocer a Gordon y triunfar en Hollywood.

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/EFEentretenimiento). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento.