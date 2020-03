Bajan las muertes por sobredosis pero aumentan por uso de opioides sintéticos

Atlanta (GA), 18 mar (EFE News).- Un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) presentado este miércoles evidenció una disminución general de las muertes por sobredosis de drogas que involucran opioides en Estados Unidos, pero un aumento de los decesos por opioides sintéticos.

Aun cuando más de 750.000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas en general entre 1999 y 2018, las tasas generales de mortalidad por sobredosis disminuyeron 4,1 % entre 2017 y 2018, indicó el reporte.

Los nuevos datos presentados por los CDC muestran que las tasas de mortalidad por heroína disminuyeron 4 % y las tasas de muerte por sobredosis con prescripción de opioides disminuyeron 13,5 %. Sin embargo, el informe refleja un aumento de 10 % de 2017 a 2018 en las tasas de mortalidad por opioides sintéticos, excluyendo la metadona.

Para Robert R. Redfield, director de los CDC, "mientras continuamos trabajando para mejorar esos resultados, también estamos abordando el aumento en muertes por sobredosis con opioides sintéticos; debemos poner fin a esta epidemia".

Los opioides estuvieron involucrados en más de 67.000 muertes por sobredosis de drogas en 2018. De las 39 jurisdicciones incluidas en el análisis, 11 estados y el Distrito de Columbia vieron una disminución en las tasas de muerte que involucran opioides en general.

En cuanto a los opioides sintéticos, estos estuvieron involucrados en 31.335 muertes por sobredosis, casi la mitad de todas las muertes por sobredosis de drogas en 2018. El informe, relaciona el fentanilo fabricado ilícitamente como el posible causante del aumento de muertes relacionadas con opioides sintéticos de 2017 a 2018.

Las tasas de mortalidad por sobredosis de opioides sintéticos aumentaron de 2017 a 2018 entre hombres y mujeres, personas de 25 años de edad y mayores, blancos no hispanos, negros no hispanos, hispanos e isleños no hispanos del Pacífico y Asia.

De igual forma, el informe destaca que las tasas de mortalidad por sobredosis con opioides sintéticos aumentaron en 10 estados. Los cuatro estados con los mayores incrementos fueron Arizona, California, Washington y Missouri.

"Las sobredosis de opioides disminuyeron de 2017 a 2018, pero siguen siendo altas. Deben fortalecerse los esfuerzos para mantener y acelerar las disminuciones en las muertes que involucran opioides recetados y heroína y para prevenir aumentos continuos de muertes por sobredosis con opioides sintéticos", enfatizó Nana Wilson, epidemióloga de los CDC y autora principal del estudio.