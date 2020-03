Médicos del estado de Washington: las autoridades "no nos están oyendo"

Portland (OR), 20 mar (EFE News).- Los médicos del estado de Washington, el mas golpeado por número de muertos a causa del coronavirus, con 74 decesos, lamentan que decisiones importantes sobre esta pandemia las tomen "políticos" y "directivos" de los hospitales, pero que el gremio no haya sido tomado en cuenta.

"No se está escuchando a los médicos ni se les está pidiendo opinión, dejándolos navegar sin protección en algo que ni siquiera conocen y arriesgando la vida de pacientes", dijo a Efe Joe Crane, el representante en este estado de la Unión de Doctores y Dentistas de EEUU (UAPD, en inglés).

Agregó que médicos miembros de la asociación reportan que la situación "es terrible" y que están trabajando "sin ninguna seguridad, exponiéndose al virus al igual que a sus familias", no obstante su compromiso hacia sus pacientes se mantiene al "cien por cien".

Los hospitales "no están preparados para afrontar una pandemia, ni cuentan con más suministros, ni equipos de protección para los doctores", dijo Crane, de lo que culpó a las organizaciones públicas y agencias sanitarias.

"Una vez visto lo ocurrido en Europa, no se han tomado medidas necesarias como la cancelación de cirugías de procedimiento electivo que no requiere de una emergencia médica, por lo que los médicos siguen operando cirugías no necesarias, utilizando los equipos de los que ya no tenemos suministros y sometiendo a pacientes sin emergencias al riesgo de contagio", añadió.

WASHINGTON, EL EPICENTRO MORTAL DEL CORONAVIRUS

Aunque el estado de Nueva York, con más de 4.100 casos, encabeza la lista de contagios en todo el país, el estado de Washington sigue teniendo el mayor número de víctimas mortales por el COVID-19, con 74 fallecidos, y donde además hay al menos 1.376 contagiados.

El foco se ubica en el Condado de King, el más poblado del estado y donde se asienta la ciudad de Seattle, y donde además se contabilizan unas 60 muertes, casi un tercio del total nacional, que pasa los 180.

Crane estima que los número de decesos sí son reales, pero está convencido de que al escasear los "kits" y sitios donde hacerse pruebas para detectar el coronavirus el numero de afectados es más alto del que se reporta de manera oficial.

¿QUIÉN TOMA LAS DECISIONES?

Crane considera inexplicable que para la toma de decisiones sobre un tema tan serio no sean parte los médicos y especialistas, y que las mismas recaiga en administrativos y políticos, que, dijo, "pueden ser exitosos en sus negocios económicos pero no tienen ni idea de gestionar adecuadamente una situación tan alarmante como esta".

El representante regional de la UAPD espera que, dada la situación tan avanzada en otros países y la situación que esto supone en los doctores, la administración federal no cree barreras entre países ni muros sino que fluya la comunicación, porque "este virus no conoce de países o razas".

EL IMPACTO EN LAS FUNERARIAS

Steve Barton, propietario de la empresa funeraria Barton Family Funeral Service, ubicada en la ciudad de Renton, en el Condado de King, dijo a Efe que por ahora controlan la situación.

"De los casos de fallecidos afectados por el virus, hemos realizado cremaciones que se han solicitado por la web", dijo.

"Todos han pospuestos los funerales para cuando acabe todo y es muy triste ver cómo no pueden reunirse para celebrarlos y despedirse de ellos", añadió, para luego detallar que los familiares solo acuden a la funeraria para recoger las cenizas de sus seres queridos.

Según Barton, su equipo está preparado y concienciado ya que de manera asidua se enfrentan a casos similares y tratan con fallecidos por meningitis, tuberculosis u otras enfermedades contagiosas, por lo que toman siempre extremas precauciones.

Con la mirada en países como Italia o España, Barton asegura que sólo podrán manejar la situación mientras reciban menos de 100 cuerpos cada día.

Pero destacó los ejemplos de solidaridad que se ven en todo el planeta ante esta pandemia: "Nos están dando una gran lección de humildad y de humanidad al mismo tiempo" dijo.