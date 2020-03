"One Day at a Time", la comedia latina que resurgió tras el adiós de Netflix

Los Ángeles, 23 mar (EFE News).- Desde que se estrenó, la comedia "One Day at a Time" ha hecho las cosas a su manera: primero cambió la forma de contar la vida de una familia latina en EE.UU. y, ahora, después de cancelarse en Netflix renace en la televisión tradicional con su cuarta temporada, marcando un hito.

Esta serie, protagonizada por Rita Moreno ("West Side Story") y Justina Machado ("Jane The Virgin"), se convirtió en una de las pocas producciones que, tras abandonar el catálogo de una de las gigantes plataformas de internet, consiguió dar el salto a la televisión gracias al apoyo de sus seguidores, algo "especial y representativo del programa", según sus intérpretes.

"La familia protagonista supera muchos obstáculos, vive momentos difíciles, como muchos latinos. Pero es muy identificativo, a mí me gusta todo de nuestra cultura, pero lo que más es cómo lo intentamos frente a la tragedia", explicó a Efe Machado en el estudio de Los Ángeles (EE.UU.) donde se han grabado los nuevos episodios.

En el interior del plató, rodeado de butacas porque "One Day at a Time" se graba con público en directo como las populares comedias "Friends" y "The Big Bang Theory", Machado -Penélope en la serie- reconoció que está "nerviosa" por volver a trabajar en una producción que se emite semanalmente y por televisión, a partir de ahora, los martes en el canal Pop TV de CBS.

"Me parece genial que la gente se conecte todas las semanas para ver un episodio", dijo sobre un estreno que coincide con el hecho de que, por la crisis del coronavirus, la población deba permanecer en sus casas, con la televisión como uno de sus principales entretenimientos.

Mientras señalaba el apartamento en el que suceden las aventuras de esta familia, la protagonista de "One Day at a Time", avanzó al público, nuevo y antiguo, lo que verán en la nueva temporada.

"Es una serie que está cambiando la narrativa, esté programa de televisión está cambiando la manera en la que se muestra a los latinos para el resto del mundo", aseguró Machado sobre la comedia, nominada a tres premios Emmy y aclamada por la crítica, que ha aplaudido las interpretaciones de Machado y Moreno.

Lo cierto es que "One Day at a Time" es una nueva versión de una serie del mismo título estrenada en 1975, con la comparte el hecho de contar de forma cómica las aventuras y desventuras de una familia de clase media en una de las ciudades más grandes de EE.UU.

"Mi personaje es un héroe de clase media, hay muchas series que son sobre doctores, abogados... -consideró Machado-. Pero esta es una historia de gente de clase trabajadora que vive en una familia a la que muchos se parecen".

Los nuevos capítulos seguirán narrando la vida de una familia cubano-estadounidense, que vive en California y en la que una madre soltera, veterana del ejército estadounidense, cuida a sus hijos y su carismática madre cubana, interpretada por Rita Moreno.

"He trabajado muchos años en este mundo y agradezco el hecho de poder contar ahora nuevas historias, muy diferentes de las cosas que me han tocado hacer", recordó Machado, para quien hasta hace bien poco los personajes de mujeres latinas eran de personas "hipersexualizadas", sufridoras o "sin vida personal".

"Esta es una familia latina, pero con la que todo el mundo se puede identificar", describió.

Su compañera de reparto, Moreno, quien ha ganado varios premios por su papel como Lydia, la abuela de la familia, opinó de manera parecida.

"Eso ha cambiado mucho, pero no suficiente", señaló la actriz, orgullosa de volver al estudio de "One Day at a Time".

Además, en clave cómica, cada episodio de la ficción tratará un tema actual, como la inmigración, la homofobia, el sexismo e incluso el racismo.

"Es un programa muy universal, pero la diferencia, que es deliciosa, es que tiene la salsa y el 'picón' porque es una familia hispano-cuabana -definió Moreno-. Y eso es lo que hace que guste a todo el mundo, a muchos estadounidenses les encanta este 'show'", zanjó.

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/EFEentretenimiento). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento.