Gobierno no descarta veto a viajes desde países latinoamericanos como Ecuador

Washington, 23 mar (EFE News).- El Gobierno no descarta poner en marcha una prohibición de viajes a su territorio desde países latinoamericanos, como Ecuador y Brasil, similar a la aplicada a las 26 naciones de la zona Schengen en Europa, para evitar la propagación del coronavirus.

Travelers arrive at the San Francisco International Airport (SFO) in San Francisco, California, USA, 21 January 2020. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO