Kylie Jenner dona 1 millón de dólares a hospitales de California por COVID-19

Los Ángeles, 25 mar (EFE News).- La empresaria y estrella televisiva Kylie Jenner, célebre por participar junto a sus hermanas en el popular 'reality show' "Keeping Up with the Kardashians", donó un millón de dólares para que los hospitales de California adquieran materiales y equipos médicos por la crisis del coronavirus.

Kylie Jenner attends the 2020 Vanity Fair Oscar Party following the 92nd annual Academy Awards ceremony, in Beverly Hills, California, USA, 09 February 2020. EFE/EPA/RINGO CHIU/File