Más de 2.000 contagiados en Florida, donde el gobernador no quiere cuarentena

Miami, 26 mar (EFE News).- El estado de Florida, donde 28 personas han muerto por COVID-19, sobrepasó este jueves los 2.000 contagiados, la mitad de ellos concentrados en los condados sureños de Broward y Miami-Dade, pero el gobernador Ron DeSantis no quiere imponer una cuarentena general para no agrandar el impacto en la economía.

Florida Army National Guard's members conduct nasal swabs and coronavirus tests at the testing location at Hard Rock Cafe Miami's Super Bowl stadium's parking lot in Miami, Florida, USA. EFE/EPA/Cristobal Herrera