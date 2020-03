Canadá se opone a los planes de Trump de militarizar la frontera por COVID-19

Toronto (Canadá), 26 mar (EFE News).- El Gobierno canadiense está intentando convencer a Estados Unidos de que no militarice la frontera entre los dos países como respuesta a la propagación de COVID-19, según reveló este jueves el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Canadian federal police (RCMP) officer on guard at Roxham road at Saint-Bernard-de-Lacolle, Quebec, Canada. EFE/EPA/ANDRE PICHETTE