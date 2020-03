Jessie Reyez, la nueva figura del R&B tiene ADN colombiano

Los Ángeles, 26 mar (EFE News).- "Es la mejor compositora que he conocido más allá de mi hermano". Billie Eilish dedicó este gran piropo a Jessie Reyez, la nueva figura del R&B y una cantante de origen colombiano que, ante el lanzamiento de su primer disco, dijo a Efe que la honestidad y la franqueza no abundan en la música.

"Es difícil encontrar esa sinceridad en esta industria y que esto no le cambie a uno, que alguien tenga las emociones de frente", opinó.

Reyez (Toronto, Canadá, 1991) se expresa con cautela y casi timidez ante el lanzamiento mañana de su estupendo primer disco, "Before Love Came to Kill Us".

Pero Billie Eilish no es la única estrella que la acompaña en su camino.

La latina compuso un exitazo como "One Kiss" con Dua Lipa y Calvin Harris, colaboró con Karol G en el remix de "Ocean", se unió a Sam Smith en "Promises" y ha fichado nada menos que a Eminem como invitado en "Coffin", uno de los temas de su álbum debut.

"Todavía me parece como una mentira...", confesó por haber cantado con el rapero.

"De chiquitica le admiraba mucho. Una de las razones por las que me cae tan bien es porque ha tenido la capacidad en su carrera entera de ser auténtico. No significa que esté de acuerdo con todo lo que él diga o haga, pero sí admiro mucho que pueda hacerlo auténticamente", explicó.

Aunque "Before Love Came to Kill Us" es su primer disco, Reyez no es ningún secreto en la música (ni en internet, con sus 1,7 millones de seguidores en Instagram) ya que sus EP "Kiddo" (2017) y "Being Human in Public" (2018) la colocaron como gran promesa del R&B con inclinaciones al pop y el rap.

Con "Being Human in Public", además, fue nominada al Grammy a mejor disco de urbano contemporáneo.

Y aunque casi todos sus triunfos hasta ahora son en inglés, con canciones como "Figures" o "Imported", Reyez otorga una gran importancia a su herencia latina y su primer idioma, el español.

"Nací en Toronto, pero mi familia es de Cali (Colombia). Es una experiencia distinta, como muy particular, haber nacido en un lugar tan lejos de la patria de mis padres, particularmente cuando la cultura es tan diferente. Es como si estuviera viviendo en dos lugares a la vez", comentó.

"También es interesante cómo me afecta en la música. Cuando canto en inglés es como si todo el mundo estuviera a diez pies de distancia y cuando lo hago en español es como si estuvieran a solo dos pies. Es algo más íntimo, está más conectado a mis raíces, a mi niñez. El idioma en el que aprendí a amar y vivir es el español", añadió.

Respecto a "Before Love Came to Kill Us", que entrelaza temas sentimentales como "Love in the Dark" con cortes más desafiantes como "Ankles" o "La Memoria", llama la atención la mirada pesimista que proyecta sobre el amor.

"Canto canciones tristes porque me sale más fácil. Cuando estoy feliz no siento como esas ganas de querer sacar canciones, pero cuando estoy triste aparecen como un churro", bromeó.

Reyez argumentó que el amor enfrenta actualmente tentaciones como Tinder o las redes sociales y numerosos obstáculos que llevan a infidelidades o divorcios.

"Y para la gente que sí tiene la fortuna de llegar a viejitos juntos, ser mejores amigos, fieles y aunque todo eso sea tan bonito, lo triste es que de todas maneras alguien tiene que decir adiós porque uno se tiene que morir primero. Al final, siempre acaba en un adiós", opinó.

No obstante, la cantante insistió en que su intención es cruzar extremos, unir opuestos.

"Siempre digo que mi género musical es Quentin Tarantino. Sus películas hacen lo que trato de hacer con mi música: poder crear un mundo donde las cosas pueden ser dos cosas a la vez, románticas y violentas a la vez", detalló.

En otro sentido, Reyez admitió que tiene sus dudas y cierto temor sobre la fama y cómo uno puede perder el norte con el éxito.

"De buenas que tengo a mis papás que me acompañan en las giras, de buenas que trabajo con amigos que me pueden decir la verdad cuando necesito oír la verdad (...). Estoy aprendiendo, pero me da miedo la fama", indicó.

De ahí que ante la publicación del disco esté "feliz" pero también "ansiosa" y "nerviosa", especialmente porque ha coincidido con la crisis del coronavirus (la pandemia ha pospuesto sus planes de compartir gira con Billie Eilish).

"Pasé mucho tiempo pensando si de pronto era mejor adelantar la fecha de lanzamiento o demorarme un poquito más", dijo.

"Puse la pregunta en Instagram y el 97 % de la gente decía: 'Lo tienes que dejar porque la música puede ser como un rayo de luz en tiempos oscuros'", cerró.

