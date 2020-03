Los Buccaneers no tienen previsto que Antonio Brown sea su jugador

Tampa (Florida, EE.UU.), 26 mar (EFE).- El entrenador en jefe de los Buccaneers de Tampa Bay, Bruce Arians, puso fin a cualquier especulación de que su equipo contratará al receptor abierto Antonio Brown para que pueda jugar al lado del legendario mariscal de campo Tom Brady, su nuevo fichaje estelar.

En el programa "Tiki and Tierney", de la cadena CBS Sports Network, este jueves, el periodista Tiki Barber le preguntó a Arians sobre la probabilidad de que Brown llegase a jugar con los Buccaneers.

"No va a darse esa circunstancia", declaró Arians. "No hay espacio. Y probablemente no hay suficiente dinero. Pero no va a suceder, no encaja aquí".

Cómo los Buccaneers pueden adaptar mejor su ofensiva a Brady, el periodista Brandon Tierney señaló que hay espacio ya que el equipo de Tampa Bay perdió al velocista Breshad Perriman en la agencia libre ante los Jets de Nueva York, para luego preguntar a Arians si estaría dispuesto a fichar a Brown como mínimo para veteranos, solo para poder jugar con su amigo Brady.

"No", respondió categórico Arians. Cuando se le preguntó si era porque no confiaba en lo que Brown haría por la cultura del equipo, el veterano entrenador dijo que "sí, lo conozco, y no encaja en nuestro vestuario".

Arians, que trabajó con Brown cuando estaban con los Steelers de Pittsburgh, dijo el año pasado en el Adam Schefter Podcast que Brown era "demasiado divo".

"He escuchado muchas historias, me gusta Antonio (Brown), juega tan duro como cualquiera el domingo y entrena mucho. Solo tiene que tomar mejores decisiones fuera del campo, llegar a tiempo, hacer algunas de esas pequeñas cosas", comentó Arians, quien ya se enfrentó con Browns por causa de los entrenamientos en Pittsburgh.

Para empezar, el movimiento habría tenido poco sentido, incluso con la relación a la posible pareja de Brady y Brown.

Los Buccaneers ya tienen dos receptores Pro Bowl de 1.100 yardas en Mike Evans y Chris Godwin. La clase del sorteo universitario del 2020 también se considera muy profunda en la posición.