Crucero que podría llegar a Miami tiene tripulantes con COVID-19, según medio

Miami, 29 mar (EFE News).- Uno de los cruceros más grandes del mundo, el Oasis of the Seas, que se encuentra en aguas de Bahamas y tiene programado atracar este lunes en el puerto de Miami, Florida, lleva al menos 14 tripulantes contagiados con el COVID-19, según reportó este domingo el periódico Miami Herald.

En la imagen un registro del crucero The 'Oasis of the Seas'. EPA/Jerry Lampen/Archivo