La MLS establece una plataforma de ayuda para afectados por la pandemia de coronavirus

Houston (EE.UU), 30 mar (EFE).- La Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos presentó este lunes su plataforma "MLS Unites" en la que destaca todos los esfuerzos que jugadores, entrenadores y equipos realizan de cara a luchar en todos los niveles contra la pandemia del coronavirus.

La iniciativa establecida en colaboración con el sindicato de jugadores, a través de la plataforma, mostrará los mensajes y programas importantes que se están llevando a cabo durante la pandemia COVID-19, además de presentar una serie de programas que involucran a clubes, jugadores, entrenadores, personal, socios y aficionados de MLS.

De acuerdo al comunicado ofrecido por la liga, la plataforma "MLS Unites" se ha establecido tres objetivos fundamentales como serán los de educar e informar, a la vez que también tratarán de ofrecer el máximo de diversión con los jugadores conectados a la misma para interactuar con los aficionados.

"MLS Untes" se esforzará en educar a los aficionados de la importancia de hacer caso a los mensajes que las autoridades mandan a toda la población orientados a garantizar su seguridad.

Mientras que el estar conectado con los jugadores también servirá a los aficionados para dar a conocer la relevancia que tienen durante el tiempo que se dé el aplazamiento en la competición.

Además también se exhibirán y se celebrarán las acciones de los "héroes" de la comunidad, aquellos que cada día están en la primera línea de la lucha contra la pandemia del coronavirus como son los sanitarios, todo el personal de seguridad y de los servicios de abastecimientos y limpieza.

La MLS está consultando con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), Health Canada (HC), especialistas en enfermedades infecciosas y otras entidades de salud pública para recibir y compartir la información y dirección más actualizada.

Un guía esencial con información sobre COVID-19 para todos los aficionados también está disponible en mlssoccer.com/2020/covid-19, incluyendo una gráfica con seis pasos para prevenir la propagación del virus, así como más información acerca de la salud mental, consejos de aislamiento, diferentes formas de apoyar los esfuerzos de alivio y más.

La MLS se está uniendo con sus socios televisivos en Estados Unidos, Canadá y a lo largo del mundo para ofrecer una programación seria de contenido a sus aficionados en las próximas semanas.

La liga está utilizando la tecnología para reunir a la comunidad de fútbol durante este periodo de distanciamiento social mediante un plan realizado de participación para aficionados, que incluye una programación dinámica e innovadoras experiencias de contenido nuevo.

"Reunir a nuestra comunidad de la Major League Soccer, mientras permanecemos separados, es el espíritu de MLS Unites", expresó el Comisionado de la MLS, Don Garber, en el comunicado. "Durante este momento desafiante de la historia, sé que la familia del fútbol saldrá adelante, porque siempre lo hace cuando más nos necesitamos el uno al otro".

Garber resaltó que "junto con nuestros aficionados, jugadores, equipos y socios, vamos a arrojar una luz sobre lo que se puede hacer, y sobre los héroes que lideran el camino".

Mientras tanto, todos los equipos de la MLS, 26 esta temporada, la vigésimo quinta en la historia de la liga, siguen haciendo donaciones tantos monetarias como de entrega de alimentos a través de las distintas organizaciones benéficas locales.

El Atlanta United, con su dueño Arthur Blank a la cabeza, se ha convertido en el equipo de la MLS que mayor aportación ha dado hasta ahora al entregar, junto a su fundación "The Arthur M. Blank Family", 5,4 millones de dólares (4,9 millones de euros) en fondos de asistencia de recuperación de ayuda inmediata y de largo plazo para organizaciones que están brindando apoyo crítico en los estados de Georgia y Montana.

La Fundación otorgará cinco millones ( 4,5 millones de euros) a The Greater Atlanta COVID-19 Response and Recovery Fund, un fondo establecido por el United Way of Greater Atlanta y la Community Foundation for Greater Atlanta.

Mientras que el dueño del equipo de la MLS en Charlotte, David Tepper, a través de la David A. Tepper Foundation, donó 2,65 millones de dólares (2,4 millones de euros) para ayudar a la comunidad local.

El equipo de Charlotte no comenzará a jugar en la liga hasta la próxima temporada 2021, sin que todavía tenga definido los colores y el logo.

Otros equipos con importantes donaciones económicas han sido el Crew de Columbus (1,5 millón de dólares / 1,3 millones de euros) y los Sounders FC de Seattle, actuales campeones de la MLS Cup, también donaron medio millón de dólares ( 450 mil euros).