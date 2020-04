Fonsi será el primer latino invitado como juez al concurso de TV "Songland"

Miami, 1 abr (EFE News).- El cantautor puertorriqueño Luis Fonsi será el primer artista latino en participar como juez invitado en la segunda temporada del exitoso concurso de compositores "Songland", que comenzará a transmitirse en Estados Unidos la segunda semana de abril por la cadena NBC.

"A mí me encantó la experiencia de participar como artista invitado en un 'show' como 'Songland', que le da una oportunidad única a nuevos compositores de exponer sus temas inéditos en una plataforma nacional", dijo Fonsi en exclusiva a Efe.

"Además de mostrarle a la audiencia el proceso que conlleva crear una canción. La composición es una pieza clave y muy importante para los que nos dedicamos a esta carrera y hay mucho talento afuera que merece tener este tipo de exposición", agregó.

Esta participación del puertorriqueño, que pasa el período de aislamiento por la pandemia de la COVID-19 en su casa en Miami, fue grabada a principios de año en Los Ángeles (EE.UU.) en los estudios del "show".

Creado por Audrey Morrissey, una de las productoras de "The Voice" en Estados Unidos, "Songland" pone el ojo del público en cómo se crean las canciones de moda y sigue su proceso de composición a través de cuatro artistas que compiten para que sus temas sean interpretados por las grandes estrellas invitadas.

En cada episodio hay un artista famoso diferente.

"Es como 'Shark Tank' para compositores", explicó la productora al promover el programa antes de su debut en abril de 2019.

En el "show", que se estrenó en mayo del año pasado, los concursantes son compositores que reciben la asesoría de los jueces permanentes, los compositores y productores Ester Dean, Shane McAnally y Ryan Tedder.

El tema ganador es luego grabado profesionalmente por ese juez, quien se ha comprometido en usarlo como parte de su producción musical.

Por ejemplo, en la primera temporada el artista estadounidense Will I. Am. escogió el tema “Be Nice” y lo grabó un par de meses después con “The Black Eyed Peas” con un video tiene once millones de reproducciones en YouTube.

Otros músicos que participaron el año pasado son Onerepublic, John Legend, Macklemore, Los Jonas Brothers o Meghan Trainor.

Este año la lista incluye, además de Fonsi, a Boyz II Men, Florida Georgia Line, H.E.R., Lady Antebellum, Martina McBride, Julia Michaels, Ben Platt, Bebe Rexha y Usher.

El primer episodio de la segunda temporada del concurso se transmitirá el lunes 13 de abril.

