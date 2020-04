Un muerto y cuatro heridos por motín en estación migratoria del sur de México

Villahermosa (México), 1 abr (EFE News).- Autoridades mexicanas confirmaron el deceso de un hombre guatemalteco de 42 años dentro de una estación migratoria de Tenosique, en el suroriental estado de Tabasco, luego de un incendio e intento de motín que también dejó cuatro heridos.

Héctor Barrientos Dardón, de 42 años, abandonó Guatemala para solicitar la protección del Gobierno mexicano.

Estaba a unos dos días de salir del centro para proseguir con su solicitud de asilo, pero murió asfixiado luego de que se registrara un incendio en el centro cuando un grupo de migrantes protestaba por las condiciones en las que estaban.

"Una persona falleció por asfixia. Inhaló gases tóxicos y otras cuatro personas fueron trasladadas de gravedad. Hubo otros intoxicados, pero no de gravedad", reportó a Efe Jorge Mier y Terán, director de Protección Civil en Tabasco.

Según comentó Rubén Figueroa, activista del Movimiento Migrante Mesoamericano, los migrantes se amotinaron por miedo a contagios masivos por coronavirus en la estación migratoria de Tenosique.

El motín ocurrió la noche del martes cerca de las 20.00 hora local (02.00 GMT) cuando un grupo prendió fuego a colchonetas y sábanas exigiendo a gritos ser liberados.

Durante el fuego, los migrantes denunciaron que los elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y la policía municipal les impidieron la salida cuando se encontraban atrapados.

"Estábamos terminando de cenar cuando vimos humo de la celda de mayores que salió. Entonces rompimos puertas porque la policía no llegó a abrirnos. Rompimos puertas para salir y librarnos de la muerte, y logramos salir a la calle sanos y salvos", dijo Jeremías Manuel Abraham Gómez, otro migrante testigo de lo ocurrido, según recoge un vídeo compartido a Efe.

Una hora después del suceso, los bomberos y rescatistas controlaron la emergencia.

Adicionalmente, se establecieron dos refugios en la localidad para atender a los centroamericanos, mientras que la Guardia Nacional y la Policía estatal acordonaron la zona y resguardaron las instalaciones.

El suceso causó mucha confusión y en los primeros momentos se hablaba de dos fallecidos.

Por el momento, el INM no se ha pronunciado sobre el suceso.

México registra oficialmente 1.215 casos y 29 fallecidos por COVID-19, y decretó a comienzos de semana la emergencia sanitaria, lo que obliga a parar las actividades económicas no esenciales, aunque la cuarentena no es obligatoria para no afectar a los millones de personas empleadas en el trabajo informal.

A mediados de enero, miles de centroamericanos iniciaron una caravana para llegar a Estados Unidos, y llegaron a la frontera entre Guatemala y México días después.

Al menos 1.000 personas entraron regularmente en el país y fueron llevadas a estaciones migratorias, y si bien se estaría evaluando su condición de asilo o la oferta de trabajo, las autoridades migratorias reconocieron que la mayoría serían deportados.

Días después, miles de migrantes se adentraron irregularmente a México cruzando el río Suchiate, pero fueron contenidos por la Guardia Nacional, que le obligó a retornar a Guatemala o los detuvo.