La comunidad latina, desproporcionadamente afectada por la pandemia

Tucson (AZ), 8 abr (EFE News).- La comunidad latina está siendo desproporcionadamente afectada por la pandemia de COVID-19, y los trabajadores y pequeños negocios requieren de ayuda inmediata para poder sobrevivir, advirtieron expertos este miércoles.

"Las comunidades minoritarias y de bajos recursos están siendo duramente afectadas por el pandemia de COVID-19. Esto es algo que estamos viendo a través de todo el país" dijo hoy Domingo García, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) durante un foro en las redes sociales.

Indicó que 49 % de los trabajadores latinos han perdido su trabajo, se les han reducido horas de trabajo o sus ingresos han disminuido debido a la pandemia del coronavirus. Esto frente al 33 % de grupos no latinos que enfrentan la misma situación.

"Estamos hablando de una diferencia de 16 %. Esto es mucho, significa que vamos a ser duramente impactados", enfatizó García.

Aquellos trabajadores latinos, muchos de ellos inmigrantes indocumentados, que continúan laborando como son quienes trabajan en el campo, en restaurantes o en empacadoras de carne, no están recibiendo el equipo necesario para protegerse de la pandemia, ni tampoco están siendo reconocidos por el Gobierno por el trabajo que hacen diariamente.

De acuerdo con LULAC, 84 % de los trabajadores latinos no tienen un trabajo que puedan llevar a cabo desde la comodidad de sus hogares.

Por su parte, Ramiro A. Cavazos, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos, advirtió que los pequeños negocios hispanos requieren de ayuda urgente.

Se estima que la mitad de los 4,5 millones de negocios latinos que hay en Estados Unidos no tienen una relación continua con los bancos, lo que los pone en problemas para pagar la renta y los sueldos de sus empleados luego de que muchos hayan tenido que cerrar o reducir sus operaciones debido al COVID-19.

"Nuestros negocios son vulnerables, muchos de ellos son microempresas, negocios familiares", dijo Cavazos en el mismo foro.

Aseguró que se requiere de préstamos lo antes posibles que les permita sobrevivir y salir a flote. De lo contrario advierte que uno de cada cuatro pequeños negocios latinos podrían cerrar sus puertas permanentemente.

Por su parte, el congresista de Texas Joaquín Castro dijo en el mismo foro que sen encuentra trabajando junto a otros legisladores hispanos para que en el próximo paquete de ayuda económica se incluya a los trabajadores y los inmigrantes indocumentados que pagan sus impuestos.

"Aunque muchos trabajadores latinos están siendo clasificados como esenciales porque trabajan en el campo, estos no recibirán un cheque de 1.200 dólares por no tener un número de seguro social, y esto no es justo", acotó.