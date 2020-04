Andrew Cuomo: "No tenemos un rey Trump, tenemos un presidente"

Nueva York, 14 abr (EFE News).- El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, insistió en que la decisión de levantar la cuarentena corresponde a los estados y no al Gobierno federal, como dijo ayer el presidente Donald Trump, y subrayó que EEUU no es una monarquía absoluta sino una república, por lo que pidió al mandatario que no actúe de forma "dictatorial": "No tenemos un rey Trump, tenemos un presidente".

US President Donald Trump leads the Coronavirus Task Force press briefing at the White House in Washington, DC, USA. EFE/EPA/Yuri Gripas