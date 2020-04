Malet (AmCham) reclama grandes inversiones públicas bajo gestión privada

Madrid, 15 abr (EFE).- El presidente de la Cámara de Comercio de EE.UU. en España, Jaime Malet, cree que para que la economía española pueda "reinventarse" cuando pase la pandemia, serán necesarias grandes inversiones de dinero público, pero gestionado privadamente, en sectores como la salud o la atención a los mayores.

En una entrevista con Efe por videoconferencia, Malet plantea una acción inspirada en el programa intervencionista que permitió al presidente estadounidense Franklin D Roosevelt luchar contra los desastrosos efectos de la Gran Depresión de la década de 1930.

"El que piense que esto va a ser una crisis pasajera y que volveremos a donde estábamos antes, creo personalmente que se equivoca. Muchas cosas no volverán a ser como antes, muchos sectores y empresas desaparecerán", advierte.

CREAR OTRO 'NEW DEAL'

"Lo que hay que hacer es utilizar esto como una oportunidad para reconvertir el tejido productivo de todo el país". "Hacer de la necesidad virtud".

"Para eso sería bueno", explica, "pensar en crear un 'New Deal', con una organización que tendría que ser una especie de banco de infraestructuras o banco de construcción nacional, con dinero público y también privado, gestionado totalmente de forma privada, y que tenga una serie de prioridades o sectores específicos donde invertir".

Uno de esos sectores prioritarios sería el sanitario y farmacéutico; otro, el cuidado de los mayores: "Hemos visto que la infraestructura para cuidar a la gente de más edad es muy precaria en España", afirma.

También habría que pensar en cómo invertir en empresas que tengan la ciencia o la tecnología como base. "Para ello hará falta meter dinero en fondos de inversión gestionados también privadamente, pero con dinero público".

Esto es, "las líneas del ICO para fondos privados tendrían que aumentar enormemente, siempre y cuando fueran dirigidas hacia ese tipo de negocios que aportan valor a largo plazo".

Otros sectores clave en la etapa post COVID-19 serían los relacionados con la llamada 'economía circular', con la mejora de la generación energética "en un país que depende en un 80% de energía que viene de fuera", o con la renovación del parque inmobiliario, sobre todo en las costas, "para hacerlo más moderno, más ecológico".

Malet alerta de que se van a crear "unas bases de deuda que se van a transmitir a las generaciones venideras", por lo que es necesario "crear unas inversiones con ese dinero público que de alguna manera también se trasladen a generaciones venideras".

"Hay que pensar en qué se puede invertir que cree mucho valor para la gente que ahora tiene 15, 20 ó 30 años, y que se va a encontrar con una deuda a muy largo plazo".

"Es muy importante -insiste- pensar en invertir en activos con dinero público, pero gestionados privadamente, a largo plazo, y crear esa percepción de que podemos salir mucho más reforzados, mucho mejor como país, y que de aquí a cinco años esto sea un mal sueño".

TODOS LOS GOBIERNOS SE HAN EQUIVOCADO

Preguntado por las medidas tomadas por el Gobierno, no quiere entrar a valorarlas.

"A mí me cuesta mucho valorar si las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno de España son las correctas o no. Pienso que hay un enorme proceso de aprendizaje con esta pandemia, estamos hablando de algo que no ha pasado nunca".

Y comenta que "todos los gobiernos se están equivocando, tomando medidas que luego resultan ser ineficaces; veamos lo que ha pasado en países como Japón, como Suecia o como el Reino Unido".

"En 102 años de historia -la Cámara americana se creó en 1917 en España- hemos vivido todo tipo de guerras, dos guerras mundiales, dictaduras, democracias, etc., pero nunca habíamos vivido un momento como éste, donde se deprime la demanda y la producción por parte de los gobiernos de medio mundo".

El presidente de AmChamSpain deja claro que lo más importante ahora es atender la "emergencia sanitaria".

En segundo lugar, "no dejar que nadie se quede atrás", y se declara partidario de "instaurar una renta universal" que luego devuelvan las personas con suficientes recursos a través del impuesto sobre la renta, pero que sea sin devolución para todos los demás.

PROHIBIR LOS DESPIDOS "ES UN ERROR"

Afirma igualmente que "de alguna forma hay que liberalizar totalmente el mercado laboral".

"Impedir a las empresas que despidan es un error, porque el sector privado no va a ser para nada igual después de la crisis, con lo cual hay que potenciar la movilidad de los empleados y no impedir a las empresas que se adecúen a esa 'new normal'".

Los expedientes temporales de regulación de empleo deberían poder convertirse en definitivos, opina.

Pero, por supuesto, añade, ello debería ir acompañado de una cobertura "muy contundente" para todo aquel que se quede sin trabajo.