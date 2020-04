Nueva York avisa a Trump: la economía no se recuperará sin la Gran Manzana

Nueva York, 17 abr (EFE News).- El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, advirtió este viernes al presidente Donald Trump de que el país no podrá reactivar su economía si no se dan a la Gran Manzana recursos suficientes para enfrentarse adecuadamente al COVID-19 y recuperarse.

New York City mounted police patrol in New York, USA. EFE/EPA/Peter Foley