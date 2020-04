Haney responde a las críticas y asegura que no es racista

Las Vegas (EE.UU.), 19 abr (EFE).- El peleador estadounidense Devin Haney se tomó en serio las críticas sobre sus comentarios de "chico blanco", al referirse al boxeador ucraniano Vasiliy Lomachenko.

A Haney, que marcha invicto en su carrera con registro de 24-0, se le preguntó durante una sesión en vivo de YouTube sobre la posibilidad de enfrentar a Lomachenko, considerado el número uno en el mundo libra por libra.

Haney respondió que "Puedo decirte esto: nunca voy a perder con un niño blanco en mi vida".

Agregó que "No me importa lo que puedan decir. Escucha, ningún chico blanco puede vencerme, no me importa, ningún día de la semana. Si peleo contra un chico blanco 10 veces, voy a vencerlo 10 veces".

Haney, afroamericano, fue criticado en las redes sociales porque ese tipo de comentarios comúnmente son usados en un lenguaje con tendencia típicamente racial.

Pero el peleador respondió a través de su página social que "No soy racista y nunca seré racista. Sólo estoy persiguiendo la grandeza".

En otro comentario indicó que "Acabo de tener una conversación muy positiva con Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y le confirmé directamente mi compromiso de ser un modelo a seguir y mi rechazo absoluto a la discriminación de cualquier tipo".

Estaba programado que Lomachenko peleara con el titular Teófimo López el 30 de mayo, pero esa pelea se pospuso indefinidamente debido a la pandemia del coronavirus.

Haney ganó el título del CMB de las 135 libras al superar a Alfredo Santiago en octubre, pero fue declarado "campeón en receso" cuando tuvo que someterse a una cirugía de hombro y no pudo defender el cetro contra el retador número uno Javier Fortuna.

El CMB ordenó a Fortuna y Luke Campbell que pelearan por el título vacante, pero esa pelea nunca ocurrió debido a la pandemia. Mientras tanto, Haney solicitó al CMB que lo reinstale como campeón.

Lomachenko es el "campeón de franquicias" del CMB.