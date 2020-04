Sistema público enseñanza en Puerto Rico pasará a alumnos de curso por la pandemia

San Juan, 24 abr (EFE News).- Siguiendo la estela de otros países, Puerto Rico ha dado por terminado el actual semestre escolar, que terminaba oficialmente el próximo 5 de junio, y autoriza a los alumnos del sistema público de enseñanza a pasar de curso, aunque con ciertas condiciones, debido a la pandemia mundial por el nuevo coronavirus.

Debido a la situación de emergencia sanitaria el curso acabará el ocho de mayo.

El próximo curso comenzará el tres de agosto y pese a autorizar avanzar ahora de curso, durante los primeros días de las nuevas clases los estudiantes se someterán a unas pruebas para que el profesorado se haga una idea del dominio de las asignaturas que tienen.

Además habrá un refuerzo académico, en el sistema público, entre dicho mes y octubre.

Los que no cumplan los requisitos de pasar de curso podrán hacerlo pero condicionalmente.

Los estudiantes que no hayan podido tomar clases a distancia que no poseen internet o carecen de dispositivos electrónicos y no han podido realizar los trabajos o asistir a clases virtuales recibirán el calificativo de "exentos".

El secretario de Educación, Eligio Hernández, ha anunciado oficialmente este viernes que, además, los estudiantes de octavo y duodécimo grado van a tener sus ya tradicionales graduaciones que tendrían lugar entre junio y septiembre.

Hernández suscribió ayer jueves el plan académico para dar por finalizado el curso actual e indicó que el objetivo del departamento que dirige es "dar continuidad a la enseñanza no es lastimar a las familias".

Los estudiantes de nivel secundario, por su parte, tendrán clase hasta el 15 de mayo y los profesores y directores lo harán hasta el cinco de junio.

El informe del Departamento de Salud, reveló este viernes, que en Puerto Rico se registraron ocho muertes, hasta situarse en 77, y 46 casos únicos positivos adicionales a COVID-19 en la isla.

De los 46 casos únicos positivos adicionales, 43 resultados fueron obtenidos a través de pruebas serológicas y 3 obtuvieron resultados a través de pruebas moleculares.

Estos resultados elevan los números de casos únicos positivos a 1.276.

De las muertes reportadas, tres casos se consideran como casos confirmados de COVID- 19; se trata de dos hombres, de 68 y 93 años, que pertenecen a las regiones de Fajardo y Metro, respectivamente.

El tercer caso se identifica como el de una mujer de 92 años, que pertenece a la región metro.

Además, el Registro Demográfico, reportó cinco casos, cuyos cuadros clínicos fueron compatibles a COVID-19 y un médico así lo certificó en su certificado de defunción.

Los casos reportados por el Registro Demográfico son un hombre de 57 años de la región metro, dos de 66 y 69 de la zona de Mayaguez, otros de 73 de Bayamón y una mujer, de 77 años, del mismo lugar.

Por otro lado, el cuerpo de seguridad de la policía en la isla ha registrado su primera víctima por el Covid-19 entre sus filas.

Se trata de un oficial asignado al servicio de inmigración y control de aduanas de Estados Unidos en San Juan.

Unos mil agentes en la isla están en situación de aislamiento como medida de prevención ante el nuevo virus.

Mientras tanto la gobernadora de la isla, Wanda Vázquez, se encuentra dilucidando si reabrir económicamente la isla, paralizada desde mediados de marzo tras imponer un toque de queda nocturno y un confinamiento obligatorio para ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad.

Tanto el sector privado como la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se muestran partidarios de que así sea pero con precaución y de forma gradual.

Unas 73 empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro pidieron anoche en una misiva a la mandataria que se reabran los comercios.

"De la misma forma que Usted tomó la decisión de cerrar a Puerto Rico antes de que hubiera un contagio masivo, es también imprescindible tomar la decisión de reabrir el sector privado antes de que colapse la economía", señalan en la misiva.

Una economía en crisis desde alrededor de más de una década, con una deuda millonaria de alrededor de 70.000 millones de dólares, y un territorio devastado por el huracán María desde septiembre de 2017 y varios sismos en el sur de la isla el año pasado, además de un sistema eléctrico altamente deteriorado y una inseguridad ciudadana al alza.