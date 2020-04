Con recelo, algunos pequeños negocios de Georgia empiezan a abrir sus puertas

Atlanta (GA), 24 abr (EFE News).- Los propietarios de pequeños comercios en Georgia han empezado a abrir este viernes las puertas de sus locales, si bien no han sido pocos los que han ignorado el levantamiento de la economía estatal autorizada por el gobernador, el republicano Brian Kemp.

Desde hoy, y bajo ciertas restricciones para evitar contagios, en este estado pueden abrir salones de manicura, estudios de tatuajes, gimnasios o boleras, mientras que la próxima semana ya lo podrán hacer restaurantes o cines.

Las principales avenidas comerciales de la capital, Atlanta, lucen este viernes más actividad respecto a las pasadas semanas, aunque aun lejos de la normalidad previa a la propagación del nuevo coronavirus SARS-Cov-2, que solo en este estado ha producido más de 22.000 casos, 900 de ellos letales.

Tras el anuncio hecho esta semana por el gobernador para abrir la economía, y que disparó las críticas desde varios frentes, algunos dueños de comercios se cuestionaron si era lo correcto.

"Nos parece que la decisión es un poco prematura y no quisiéramos poner en riesgo a los clientes y empleados", dijo a Efe uno de los gerentes del restaurante "México Lindo", que prefirió no identificarse.

Este local dará a conocer en el transcurso del fin de semana si planean abrir el local, pero otro emblemático restaurante latino de Atlanta, "No Más! Cantina", permanecerá cerrado "hasta después que pase el pico" de la pandemia en Atlanta.

"Pese a que estamos experimentando una reducción del 90 % de las ventas creemos que poner a las personas primero es lo mejor para todos", dijo un gerente del local, que no quiso identificarse.

En declaraciones a la cadena CNN este viernes, Keisha Lance Bottoms, la alcaldesa de Atlanta, la urbe más poblada del estado, se mostró desconcertada por la decisión del gobernador, en especial cuando "nada ha cambiado" y la gente "sigue infectándose y muriendo" a causa de la COVID-19.

"Y lo que espero es que en un par de semanas veremos que nuestros números continúan aumentando en este estado", señaló.

Pero lo cierto es que algunos pequeños negocios, golpeados por la falta de ingreso durante el confinamiento que ordenaron las autoridades, no tienen otra opción que abrir, como es el caso de algunos comercios regentados por hispanos.

"Vamos a abrir el sábado, aunque creemos que es muy pronto, pero lo vamos a hacer por necesidad, porque el dueño del centro comercial donde estamos no nos quiso esperar con la renta", dijo a Efe la mexicana Adriana Llanas, propietaria del "Salón de Belleza 88", ubicado en Norcross, el corazón de la comunidad latina en Georgia.

La decisión del gobernador ha sido celebrada fuera de Atlanta, donde el coronavirus no ha golpeado con crudeza, con excepción de la remota localidad de Dougherty, en la que se han confirmado más de un centenar de muertos.

La mexicana Jessenia Alcantar, dueña de "Rapunzel Salon", en Byron, en el centro de Georgia, aseguró a Efe que está preparada para abrir este viernes, con seis empleados (de una plantilla de siete) y siguiendo todas las medidas de precaución.

"Si no trabajamos no tenemos ingresos", manifestó la emprendedora, que durante la pandemia se ha dedicado a elaborar mascarillas de tela para donarlas.

El presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Georgia (GHCC, en inglés), Santiago Márquez, dijo que los negocios incluidos en el anuncio de Kemp no tienen porque abrir sus puertas si no están listos.

"En otras palabras, no es obligatorio que abran. Si no se sienten cómodos y no piensan que deben abrir, no tienen que hacerlo", declaró Márquez durante una conferencia virtual con pequeños empresarios.

Reconoció que hay muchos pequeños negocios latinos que han sufrido por la crisis sanitaria y que incluso algunos están a punto de perder todo, por lo que la decisión de reabrir ciertos sectores de la economía significa una oportunidad para quienes no pueden ofrecer sus servicios desde casa, como es el caso de las peluquerías y salones de belleza.

Márquez instó a los empresarios que piensan abrir sus negocios a seguir los lineamientos de Kemp, y de mantener el distanciamiento social y las normas de higiene, como lavarse las manos, usar guantes y mascarilla.

El anuncio de Kemp de relajar las restricciones y permitir que los negocios no esenciales puedan subir sus persianas mereció críticas de muchos alcaldes de este estado del sureste, así como del propio presidente, Donald Trump.

"Si me preguntan si estoy contento con esto, no estoy contento y no estoy contento con Brian Kemp", dijo el mandatario este jueves durante una rueda de prensa.

El país lleva ya semanas convertido en el principal foco de la pandemia del nuevo coronavirus SARS-Cov-2, que hasta este viernes ha infectado a más de 884.000 personas, de las cuales más de 50.000 han perdido la vida

En ese debate entre la salud y la necesidad económica, y que se extiende a otros estados del país, algunos lo tienen claro.

"Hay que rezar, rezar y rezar, antes de estar pensando en abrir el negocio", dijo a Efe la propietaria de un salón de belleza dominicano, que prefirió no identificarse.