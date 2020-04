Netflix y Diego Velasco preparan una serie grabada en confinamiento

Los Ángeles, 28 abr (EFE News).- Netflix y la creadora de "Orange is the New Black", Jenji Kohan, están preparando "Social Distance", una serie inspirada en el confinamiento por la pandemia del coronavirus y que se grabará desde las casas de sus responsables.

A Netflix page and logo displayed on a tablet and smart phone in Istanbul, Turkey, 02 August 2019. EFE/EPA/SEDAT SUNA/File