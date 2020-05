Fotógrafa venezolana que sufrió COVID-19 alerta del riesgo de un rebrote

Los Ángeles, 1 may (EFE News).- El levantamiento de las restricciones establecidas para controlar el coronavirus está socavando la seguridad de pacientes recuperados como la fotógrafa venezolana Lola Gómez, que a pesar de ganarle la batalla al virus altamente contagioso teme que las medidas de relajación desaten una emergencia mayor.

La advertencia de Gómez, de 42 años, de no minimizar y subestimar la amenaza de la COVID-19 viene desde la “terrible experiencia” que vivió en Austin, Texas, donde vive sola, alejada de su familia, y tuvo que afrontar la enfermedad que terminó llevándola al hospital.

EN EL ABISMO DE LA MUERTE

El relato de lo vivido en las últimas cinco semanas por la inmigrante es angustioso. El dolor y la desesperación que le causó el coronavirus la hizo sentirse al borde de la muerte, incluso antes de ir al hospital.

"Estaba en la casa enferma, y una noche dije que me lleven (que me muera), ya no aguanto más", declara sin tapujos.

De esas noches y días interminables en su casa recluida, sin confirmar que tenía la enfermedad, recuerda su llanto y su impotencia.

La tos persistente y el dolor la obligaban a tratar de permanecer inmóvil. Tanto que prefería evitar sus necesidades básicas como ir al baño o inclusive comer. "El dolor es indescriptible, sientes que te mueres”, recalca.

LA DIFICULTAD DEL DIAGNÓSTICO

A esta pesadilla se sumó el hecho de que para finales de marzo era casi imposible acceder a una prueba de COVID-19 en Austin, a pesar de que ella tenía una gran cantidad de síntomas. En una de las visitas al médico le recetaron antibióticos que no sirvieron para nada.

Gómez fue diagnosticada con asma desde que era una niña, aunque en los últimos años, por no decir décadas, no ha sufrido ningún episodio y siempre tienen un inhalador cerca por precaución. Fue ese inhalador el que le permitió llegar manejando sola a un centro de cuidado de emergencia tras sentir que ya no podía respirar y la fiebre la tenía invadida.

Con los signos vitales por el suelo, la joven fotógrafa fue enviada al hospital inmediatamente. Nuevamente se fue manejando sola. La única compañía fue la voz de su hermana que desde Florida le daba aliento por teléfono.

"Sé que no fue lo correcto. Pero pensé 'Cuánto va a costar la ambulancia'. Además en mi carro tengo todo mi equipo fotográfico y no lo podía dejar tirado ahí”, reflexiona.

Así llegó al hospital para encontrarse con que el médico le dijo que solo a los pacientes hospitalizados le estaban haciendo la prueba de COVID-19.

Desde la cama del nosocomio, Gómez envió su primer mensaje público para hablar sobre la seriedad de la enfermedad y advertir a sus compañeros periodistas. Una foto de ella reflejó el mal momento que estaba pasando.

CONTAGIADA A PESAR DE LAS PRECAUCIONES

Entre sus reflexiones sobre el coronavirus destaca que desde el inicio de la emergencia ella tomó las precauciones necesarias para desempeñar su trabajo como fotógrafa en el periódico Austin American-Statesman.

Gómez recuerda que el gel desinfectante de manos nunca le faltó, limpió constantemente su equipo y trató de mantener las ódenes de distanciamiento social. A eso se suma que es una persona que hace ejercicio y estaba en buen estado de salud.

Haciendo un repaso sobre las historias que cubrió en marzo, la fotógrafa cree que adquirió el virus cuando realizó un reportaje sobre los senderos donde la gente se estaba ejercitando.

Pero la duda de dónde se contagió siempre estará presente. "El virus nos ha dejado más preguntas que respuestas", considera.

EL ESTRÉS POSTRAUMÁTICO

La inmigrante venezolana ya se recuperó. El sentido del gusto y del olfato regresaron, la tos y la fiebre se fueron.:

Sin embargo, asegura que le quedó el cansancio mental, el cansancio físico, y lo peor: el temor a volver a contagiarse ya que no hay ninguna evidencia científica que asegure que ahora es totalmente inmune.

"El miedo es peor porque cualquier persona me puede enfermar de nuevo y volver a pasar por esa situación es realmente una pesadilla", enfatiza.

TRABAJADORES ESENCIALES

El riesgo de Gómez es mayor porque ella es uno de los millones de trabajadores esenciales que han tenido que laborar en la pandemia.

No obstante, los trabajadores de los medios de comunicación ya se están viendo afectados por el remezón económico que ha dejado la pandemia. Los despidos y los recortes de horas se ven alrededor del país en esta industria, también golpeada por la opinión pública.

Una encuesta de la agencia Gallup encontró que en marzo 55 % de los estadounidenses desaprobaban el trabajo de los medios de comunicación en el manejo de la pandemia.

La desaprobación del presidente Donald Trump estuvo muy por debajo en comparación con los medios. Solo 38 % de las personas encuestadas dijeron que no les gustaba el desempeño del mandatario con respecto al coronavirus.

Desde este 1 de mayo Trump dejó en los gobernadores la responsabilidad de aplicar las medidas de confinamiento y distanciamiento social.

Texas, donde reside Gómez, comienza este viernes la reapertura paulatina de la región, otra treintena de estados está en vía de hacerlo, mientras las presiones de grupos conservadores crecen para que se reabra todo el país.

La inmigrante, que llegó a Estados Unidos en 2009, asegura que entiende la necesidad de trabajar de la gente, y de recuperar la economía. Ella ya fue afectada por los recortes de horas.

No obstante, advierte que muchos de los que piden la reapertura no están pensando en el colectivo social, y de los más débiles.

"Esta enfermedad es real, y si llega una segunda ola podríamos pasarla muy mal. Deberíamos pensar en las personas que pueden morir, o que están en mayor riesgo", considera.