Frida Sofía regresa llena de furia y carga contra su madre Alejandra Guzmán

Miami, 1 may (EFE News).- La cantautora Frida Sofía Guzmán, hija de la artista mexicana Alejandra Guzmán, cumplió un año usando las redes sociales como la oficina de un terapeuta, en donde ha contado sus episodios más íntimos y dolorosos, incluidos algunos con su madre y famosos familiares, entre los que están su abuelo Enrique Guzmán, su tía Sylvia Pasquel y sus primas, en especial Michelle Salas, la hija de Luis Miguel.

"Sí, tuve una crisis y estaba sola y usé las redes para que me acompañaran", dijo esta semana Frida Sofía, como prefiere identificarse, en una entrevista con "El break de las 7", un programa en Facebook de la cadena Univision.

La única hija de la reina del rock mexicano hablaba de las semanas que pasó en abril y mayo de 2019 atacando furiosamente a las mujeres de la llamada Dinastía Pinal, en honor a la abuela Silvia Pinal, una de las últimas gran divas de la era de oro del cine mexicano.

"Me dicen que no hable mal de mi familia, de la dinastía, que los trapitos se lavan en casa, pero ¿decir la verdad es hablar mal?", preguntó la mujer de 28 años, quien el año pasado también se lanzó como cantante con el tema "No es para tanto".

La erupción del volcán Frida Sofía comenzó de a poco y con una de esas movidas silenciosas que saben hacer ruido.

Primero vino la eliminación de todas las fotos que tenía con su madre en su cuenta de Instagram.

Luego siguieron los ataques contra Michelle Salas, quien se ha abierto camino como modelo y especialista en moda y bienestar en las redes sociales.

"Estaba harta de que me compararan con Michelle. Sí, ella es más bonita que yo. Es una de las mujeres más bellas que he visto en mi vida, pero eso no significa que yo sea mierda", explicó la artista.

Las comparaciones venían en la forma de comentarios en las redes sociales, de fanáticos de las mujeres de la familia que le reclamaban a Frida Sofía que no fuera "fina" y "elegante" como su prima, quien se negó en todo momento a hablar del tema alegando que "yo no hablo mal de nadie de mi familia".

Su tía y abuela de Michelle, la actriz de telenovelas Sylvia Pasquel tomó partido: "Para pelearse se necesitan dos y yo aquí nada más veo a una persona peleando, entonces yo espero que piense muchas cosas".

Después de recordar el escándalo que vivió la familia a finales de los 80, cuando la pareja de 10 años de Silvia Pinal terminó casándose con su hija Sylvia Pasquel, Frida Sofía reveló que su verdadero gran problema era con su mamá Alejandra Guzmán.

UN DÍA DE LAS MADRES NEGRO

El día de las madres de 2019 fue amargo para Alejandra Guzmán. En vez de una llamada de felicitación, su hija publicó una imagen en Instagram en la que la acusaba de violencia física y emocional.

Poco después escribiría que muchas veces "le aguantó el cabello" para que vomitara después de una borrachera. Que muchas noches no dormía pensando que mi mamá se iba a morir".

Guzmán le echó gasolina al incendio al declarar en un programa de entrevistas en México que su hija sufría del síndrome de la personalidad límite, y reveló que llevaba años de tratamiento psiquiátrico.

En medio de la balacera de acusaciones y revelaciones, salieron fotos de la madre al lado del ex novio de la hija. Frida Sofía contó que había abortado un hijo del hombre, cuando supo que estaba cerca" de su madre, insinuando un romance.

Los abuelos entraron al ruedo. Silvia Pinal y Enrique Guzmán se cuadraron a defender a su hija y prácticamente le imploraron a su nieta que guardara la calma.

UNA NUEVA EXPLOSIÓN

Poco a poco las cosas se fueron calmando hasta esta semana, cuando en la edición mexicana de la revista TVyNotas se publicó un reportaje citando fuentes no identificadas, que aseguraban que Alejandra Guzmán le pasaba 12.000 mensuales a su hija. También dijeron que supuestamente la rockera aun consumía drogas.

Frida Sofía estalló de nuevo, denunció que eso era "mentira" y hasta acusó a los managers de Guzmán de manipularla y esconderle las cosas.

Después de pedir disculpas por tocar el tema en medio de la pandemia, Alejandra Guzmán emitió un comunicado. "A mi hija [Frida Sofía] no le envío dinero; por favor no digan algo que no es verdad. Tampoco vive en un departamento de ese precio", aclaró sobre la vivienda de la joven en Miami Beach, que se afirmó habría costado 287.000 dólares.

"Solo pago la cuota de mantenimiento mensual donde vive y los impuestos anuales del mismo departamento; así como el carro en el que se mueve. Ella se encarga de su comida y sus gastos personales" agregó.

Enrique Guzmán acusó a Frida de "querer hacerse famosa" a costa de su madre. La chica le respondió publicando una foto en la que se ve como una niña pequeña en brazos de su abuelo con un cigarrillo en la boca.

Frida Sofía no niega que aun está muy "dolida" con su madre y se declaró dispuesta a una reconciliación ante las cámaras, algo que había propuesto antes. También reconoció que quisiera un abrazo de su mamá, quien la crió sola sin el apoyo de su padre, “pero un abrazo sincero” y que incluya un pedido de perdón.

Accede a contenido premium exclusivo, con fotos y vídeos, en el nuevo producto Entretenimiento América de Efe Servicios (https://bit.ly/EFEentretenimiento). En Twitter puedes seguirnos con el hashtag #EFEentretenimiento.