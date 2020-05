Suben muertes, contagios y ausentismo por COVID-19 en frigorífico de Colorado

Denver (CO), 6 may (EFE News).- Siete empleados del frigorífico de JBS en Greeley, en el norte de Colorado, ya han fallecido por coronavirus, mientrasotros 280 han contraído COVID-19 y casi la tercera parte de los 3.000 trabajadores (la mayoría latinos) de ese establecimiento no se presentan a trabajar, revelan informes difundidos este miércoles en Denver.