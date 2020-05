Trump designa a un embajador en Venezuela

Washington, 6 may (EFE News).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó este miércoles a James Broward Story como embajador "extraordinario y plenipotenciario" en Venezuela, con cuyo Gobierno no mantiene relaciones diplomáticas desde enero de 2019.

US President Donald J. Trump meets with Iowa Governor Kim Reynolds in the Oval Office, Washington, DC, USA, 06 May 2020. EFE/EPA/Doug Mills / POOL