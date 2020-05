¿Quiénes son los ex boinas verdes tras los ataques fallidos a Venezuela?

Washington, 7 may (EFE News).- Entre el domingo y el lunes pasados, las autoridades venezolanas interceptaron dos intentos de intervención desde el mar en los estados de Aragua y La Guaira, cercanos a Caracas, que acabaron con la detención de los ex boinas verdes estadounidenses Airan Berry y Luke Denman, con identificación de la contatista militar Silvercorp, relacionada con un tercer ex militar de Estados Unidos.