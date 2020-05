Congresistas alertan a Florida que apertura apresurada dejará más muertos

Miami, 8 may (EFE).- Una decena de congresistas instaron este viernes al gobernador de Florida, Ron Desantis, a resistir las presiones y no abrir de forma "apresurada" el estado y le urgieron basarse en las pruebas del COVID-19 y al rastreo de contagiados para tomar esa decisión.

An unidentified person looks inside a closed thrift shop in Downtown Hialeah, Florida, USA, 08 May, 2020. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA