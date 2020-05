Jesse & Joy quieren dar "Aire" al mundo con un disco lleno de ganas de vivir

México, 8 may (EFE News).- Los mexicanos Jesse & Joy muestran una cara diferente en "Aire", su nuevo disco con el que expresan la alegría de vivir y la importancia de exprimir cada momento, pues nunca se sabe "cuándo será el último", como explicaron en una entrevista con Efe.

"Así como la vida te puede sacar el aire, también te lo puede devolver en un suspiro. "Aire" llega desde un lugar más sano. Hemos aprendido a valorar un poco más el momento porque no sabemos cuánto nos va a durar la gente que amamos. Esto es una invitación gozar la vida y vivir el presente, que es lo único certero", expresó Joy Huerta.

Este disco llega un lustro después de "Un besito más", su trabajo publicado en 2015 dos años después de perder a su padre, lo que, explicaron, afectó al proceso creativo "aunque no necesariamente de manera negativa".

Así, tras terminar su última gira, se pusieron manos a la obra con este nuevo trabajo, en cuya elaboración el duelo ya no estuvo tan presente.

"Al terminar fue como atravesar una puerta y entrar a otra etapa. Hay heridas que no sanan pero uno aprende a vivir con ellas", matizó la artista.

Aunque ya han visto la luz varias de las canciones del disco, entre ellas "Mañana es too late" junto a J. Balvin y "Tanto" con Luis Fonsi, para el dúo es muy importante que salga publicado el álbum completo, ya que, a pesar de que las canciones tienen significado por separado, consideraron que el trabajo entero transmite un mensaje muy positivo de empatía y disfrute.

El título del disco, "Aire", que se publica justamente en una compleja época en el mundo debido a la cuarentena por el coronavirus y las restricciones a muchas personas para salir a la calle o respirar aire puro, les resulta "curioso".

Y es que después de tanto tiempo desde su anterior trabajo, el lanzamiento bien podría haber esperado un poco más, pero ellos prefirieron que viese la luz justo ahora para darle "un respiro" a sus seguidores.

"Al terminar de grabar el disco en Londres a principios de 2019 nunca nos pasó por la mente esta pandemia mundial", dijo Jesse, aunque reconoció que la intención del disco, que era dar un mensaje positivo de agradecimiento y celebración, coincide con lo que hace más falta en el mundo ahora mismo.

En "Aire" se aprecian dos artistas mucho más maduros que profesan un gran amor hacia su familia. Tal es así que en la intro la base está hecha con un ultrasonido de la pequeña hija de Joy y otra canción empieza con un fragmento compuesto por la hija mayor de Jesse y termina con una nota de voz de la menor.

UN REFUGIO INCLUSO PARA ELLOS

Los hermanos esperan que el disco sea bien recibido, ya que, aunque algunos de sus compañeros de profesión pospusieron sus lanzamientos, creen que su música es adecuada para momentos íntimos porque todas las canciones pueden funcionar solo con piano, voz y guitarra -e incluso solo voz y guitarra-.

La propia Joy reconoció que en estos momentos se encuentra "refugiada en la música" junto a su esposa y su hija y cree que es parte de la responsabilidad de Jesse & Joy acompañar a sus seguidores en momentos tan complejos como el actual.

A pesar de que no se sabe todavía cómo ni en cuánto tiempo irá volviendo todo a una relativa normalidad, no han parado de trabajar en música nueva y el sábado presentarán "Aire" a través de Youtube, ya que durante sus 15 años de carrera siempre han mostrado sus discos a sus seguidores y no podían "romper con la tradición".

La agrupación comenzó a escribir su historia musical en el 2005 cuando debutaron con su primer sencillo "Espacio sideral" y desde entonces se han hecho acreedores a un premio Grammy más seis galardones de los Latin Grammy en distintas categorías.

Después de tantos años de éxitos, los hermanos se sienten afortunados y agradecidos de seguir sintiendo dicha cuando suben juntos al escenario.

"Yo creo que una de las cosas que más nos satisface es que después de 15 años nos divertimos de la misma manera. Joy tenía 15 y yo 18 y nos divertíamos como niños. Hacíamos travesuras desde niños... esto es una travesura más", terminó Jesse.

