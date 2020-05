Los llamados a "huelgas de inquilinos" se multiplican durante la pandemia

Washington, 8 may (EFE News).- Al tiempo que la pandemia de COVID-19 contagia más desempleo para los latinos en Estados Unidos, se multiplican en todo el país las convocatorias de "huelgas de inquilinos" y los grupos comunitarios que demandan del Congreso una suspensión del pago de alquileres.

"Hay que parar el pago de los alquileres durante la pandemia", dijo a Efe Evelin Urrutia, directora de Inquilinos y Trabajadores Unidos (TWU, en inglés), una organización con sede en Alexandria, Virginia. "No deberían cobrar porque la gente no trabaja, o les bajaron sus salarios", argumentó.

"Muchos en nuestra comunidad no han podido pagar el alquiler de mayo porque no tienen dinero. Otros sólo tienen una parte del dinero y los propietarios no aceptan el pago parcial, o les imponen cargos por pago atrasado", agregó.

El 1 de mayo, Día de los Trabajadores, TWU organizó una manifestación por el barrio que los residentes en su mayoría centroamericanos llaman "Chirilagua", con caravanas de automóviles y vecinos con carteles y aplausos desde sus ventanas.

El Gobierno ha informado esta semana que el índice de desempleo entre los hispanos llegó en abril a 18,9 % comparado con el 14,7 % de la fuerza laboral general, y que la cifra de trabajadores que han solicitado el subsidio por desempleo sumó 33,5 millones en seis semanas.

El impacto económico es más grave para los hispanos, muchos de ellos trabajadores indocumentados o empleados a tiempo parcial que no pueden solicitar el subsidio por desempleo.

El costo de la vivienda, en unidades alquiladas o compradas con hipoteca, consume en promedio en Estados Unidos el 37 % de los ingresos de los hogares.

El concepto de "huelga de inquilinos" es amplio e incluye desde el reclamo de plazos extendidos o la reducción de los pagos, a la suspensión total del pago de alquiler. La plataforma WeStrikeTogether.org afirma que desde marzo se han producido más de 190.000 "huelgas" de inquilinos y compradores hipotecados.

Los reclamos de alivio para los inquilinos han incluido manifestaciones y protestas desde Nueva York a Los Ángeles, y Jeff Conrod, portavoz de la Asociación de Dueños de Apartamentos (AAOA) lamentó que a todos los propietarios se les estereotipe cuando ellos también encaran dificultades financieras.

"Hablamos con nuestros miembros y casi 80 % de ellos están dispuestos a discutir o a dar una postergación (del pago); ellos entienden el problema", dijo Conrod a la plataforma Curbed. "Es espantoso que, en tiempos cuando deberíamos colaborar todos para resolver un problema global, haya quienes digan 'Abajo los bancos, abajo los propietarios, abajo el Gobierno'".

El Consejo Nacional de Viviendas Multifamiliares (NMHC), que recoge datos de 11,5 millones de unidades de apartamentos, informó el jueves que al 6 de mayo habían pagado sus alquileres puntualmente 78 % de los inquilinos, comparado con el 81,7 % en la primera semana de abril de 2019.

Al final de abril habían pagado sus alquileres 94,6 % de los inquilinos, comparado con el 97,7 % en todo abril del año pasado.

De acuerdo con Real Estate Big Data, una plataforma que cubre el mercado de bienes raíces, a fines de abril alrededor de 6 % de los estadounidenses, esto es unos tres millones de personas, se habían visto obligados a pedir postergaciones en los pagos de sus hipotecas.

"La demanda de alivio en el pago de alquileres refleja la necesidad que existe en la comunidad, y tanto los propietarios como las autoridades deben pensar en las comunidades más necesitadas", indicó Urrutia. "Estamos investigando cuáles son las opciones a nivel estatal y federal para impedir los desalojos masivos, porque eso es lo que se viene".

"También estamos explorando la discusión con propietarios privados. Estamos organizando a las comunidades para que se unan y así podríamos negociar con ciertos edificios de apartamentos donde la población latina está más concentrada", agregó.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció el jueves una extensión hasta el 20 de agosto de la moratoria en ese estado de todos los desalojos, y una medida que prohíbe el cargo de multas por pagos atrasados.

En Asheville, Carolina del Norte, donde la mitad de las viviendas son unidades alquiladas, el grupo Humanos Desempleados Organizan Ayuda (UHOH) también sacó gente a la calle el 1 de mayo, con cartelones en los que se leía "El capitalismo es el virus", "Vivienda para todos", "Cancelen los alquileres", y "No hay trabajo, no hay alquiler".

En California, Kenia Alcocer, una organizadora de Unión de Vecinos que ya encabezó una huelga de inquilinos en abril, dijo a la cadena NBC de televisión que unos 8.000 miembros del grupo no pagarán la renta en mayo.

Antes de la crisis causada por la pandemia, dijo Alcocer, la Unión de Vecinos tenía unos 3.000 miembros, y a comienzos de mayo tiene más de 8.000, "un crecimiento que demuestra la incertidumbre de estos tiempos".