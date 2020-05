Californianos respaldan protecciones a trabajadores agrícolas inmigrantes

Contenido relacionado

Miedo y confusión alejan a inmigrantes de programas de ayuda alimentaria

Denver (CO), 8 may (EFE News).- El miedo a ser clasificadas como carga pública y la confusión sobre qué formularios llenar, cómo llenarlos y quién califica para los distintos programas de ayuda aleja a miles de familias inmigrantes de la asistencia alimentaria que necesitan, indicaron este viernes expertos del tema en Colorado.

“Muchos inmigrantes consideran que el beneficio de recibir la ayuda con comida no compensa el riesgo de obtenerla. Y otros, por no tener acceso a internet, no completan los formularios o no tienen quién los guíe”, comentó Anya Rose, directora de políticas públicas de Hunger Free Colorado (Colorado Sin Hambre).

Por eso, aunque los bancos de comida cuentan con suficientes alimentos y aunque las escuelas públicas de Colorado implementaron programas de comida gratis para menores de 18 años (y esos programas durarán durante todo el verano), muchos inmigrantes y personas con carencias prefieren no pedir esos beneficios.

“El verdadero impacto del coronavirus en el aumento del hambre en Colorado no es porque falta comida, sino por el temor de las personas”, aseveró Rose, subrayando que ese temor debería disiparse si los interesados entendiesen que existen numerosas excepciones aprobadas por el Gobierno federal y las autoridades estatales para extender los beneficios de los programas de ayuda.

Pero incluso si ese miedo se superase, otras importantes barreras aún existen, por ejemplo el empaquetado de comida, un creciente problema en las escuelas y los sitios de distribución de alimentos.

“Ya no se puede servir la comida en bandejas o entregarlas en bolsas. Ahora tiene que estar empaquetada. Y ese proceso encarece y retrasa la entrega de alimentos”, afirmó Rose.

Además, por el alto índice de desempleo en Colorado y en el país (superior incluso al desempleo durante la Gran Depresión de 1930), son muchas las personas que por primera vez tienen que pedir ayuda con comida y simplemente desconocen el sistema y los pasos a seguir.

Para complicar el tema, las noticias negativas y la información distorsionada que circulan en las redes sociales causan que muchos ni siquiera piensen en pedir ayuda, creyendo equivocadamente que no son elegibles o que les perjudicará hacerlo.

En el caso específico de Colorado no existen dos distritos escolares que utilicen la misma plataforma y los mismos formularios para inscribir a los estudiantes en el programa de comidas gratis. Además, esas inscripciones se realizan ahora en línea y solo excepcionalmente en papel.

Pero según un reporte del 27 de abril publicado por la Universidad Estatal de Colorado (CSU), 75 % de los 54.000 estudiantes de este estado que carecen de acceso a Internet son de origen hispano. Como consecuencia, algunos distritos escolares con alta presencia de hispanos y de familias con carencias no llegan a completar el 40 % mínimo de estudiantes inscritos para comidas gratis que exige el Gobierno federal para enviar ayuda para esos programas.

“Necesitamos usar nuevos datos. Deben cambiarse las disposiciones de elegibilidad comunitaria”, sugirió Rose, agregando que en algunos distritos los maestros se han dado a la tarea de llamar a cada familia para que completen los formularios correspondientes.

Según Ellie Agar, directora de comunicaciones de Colorado Sin Hambre, esa coalición de unas 600 organizaciones, fundada hace más de una década en respuesta a la crisis económica de 2008, recibe ahora tres veces más pedidos de ayuda al día (unos 450) que en aquel momento.

“Tuvimos que contratar más personal y expandir nuestra capacidad de responder a los llamados a nuestra línea directa. Pero aún no podemos tener contactos en persona y eso impacta nuestra capacidad de llegar a la comunidad”, dijo Agar a Efe en referencia el hecho que Colorado Sin Hambre no puede todavía activar su oficina móvil.