Médico español en Nueva York aboga por pruebas masivas de anticuerpos

Nueva York, 8 may (EFE News).- El médico español Carlos Cordón Cardó, presidente del Departamento de Patología del hospital Mount Sinai en Nueva York, abogó este viernes por realizar pruebas de anticuerpos de COVID-19 de forma masiva a millones de personas, empezando por los profesionales de primera línea, para poder reabrir las sociedades "con seguridad".

Cordón ha liderado el desarrollo de una prueba de anticuerpos, de las primeras que se aprobaron en Estados Unidos, a la que se han sometido 20.000 personas en la ciudad de Nueva York y que ahora se está produciendo a "escala internacional" con el objetivo de llegar a un nivel de testeo de "10 millones de personas por semana", según reveló en una charla telemática con el Queen Sofia Spanish Institute, que preside.

"¿Cómo podemos abrir la sociedad? Lo mejor es estar seguros de que todo el mundo entiende que las fechas no son lo importante, sino la seguridad de toda comunidad. Una prueba de laboratorio que va a ser importante es la de anticuerpos, la serología, que te dice si has estado enfermo o lo has tenido sin notarlo, lo que se conoce como pacientes asintomáticos", señaló.

En ese sentido, una clave "para abrir la sociedad de manera científica y con conocimiento es poder hacer este test masivo a toda la población, empezando por los grupos de alto riesgo y los individuos en línea primera" como médicos, enfermeras, policías, bomberos o profesores, para que "estemos más seguros de que no se van a contagiar", dijo el médico.

Sobre las pruebas de anticuerpos que hay en el mercado, destacó que suelen presentar dos problemas: un "falso negativo", en el que la persona realmente tiene anticuerpos, y un "falso positivo", más grave, ya que podría suponer que un médico o profesor entre en contacto con el virus y se contagie pensando que ha superado la enfermedad.

El patólogo sostuvo que la prueba desarrollada por su laboratorio es "100 % específica", lo cual descarta "falsos positivos", reclamó un mayor acceso a los reactivos para poder masificarla y aseguró que de lograrlo "podríamos estudiar prácticamente a toda la población de alto riesgo y gran parte de la población española en menos de un mes".

Asimismo, agregó que su laboratorio está "haciendo una segunda valoración de si esos niveles (de anticuerpos) son bajos o altos, y si realmente los anticuerpos que estás produciendo son soldados activos que cuando vean el virus otro día lo puedan atacar inmediatamente".

Cordón recordó que el nuevo coronavirus que produce la enfermedad COVID-19 tiene una "infectividad muy alta", por lo que es importante protegerse el rostro y cumplir la distancia social, y explicó que el virus presente en EE.UU. es el "mismo" que el de Europa, de acuerdo a estudios de filogenética para averiguar de dónde viene, ya que comparte una misma mutación.

"Le gusta infectar los vasos sanguíneos y va a otros órganos como el riñón, el hígado o el cerebro y produce enfermedades que hacen una disfunción general de estos órganos y pueden producir la muerte con tasas de mortalidad más altas que las que hemos visto hasta ahora con la familia de coronavirus", explicó.

A ese respecto, el médico declaró que la tasa de mortalidad de la gripe normal está por debajo del 0,5 %, que la de coronavirus "difíciles como SARS o MERS" es superior a esa cifra, y que "con este nuevo virus es difícil de saber", pero "es posible que supere el 2 %" en algunos países.