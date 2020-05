Devastador impacto del coronavirus en pequeños negocios latinos de Nueva York

Nueva York, 8 may (EFE News).- El impacto del coronavirus en Nueva York ha sido devastador para los pequeños comercios latinos, de acuerdo con el presidente de la Cámara de Comercio Hispana del estado, José Muñiz, quien considera que al menos 50 % de sus miembros no podrán reabrir.

"Este golpe ha sido funesto, nadie lo esperaba y creo que podrían ser hasta el 75 % los que no van a retornar" porque no cuentan con el dinero para operar, que incluye el pago de altos precios de los alquileres comerciales, indicó.

Aunque hay una moratoria en el pago los alquileres, que son muy altos -recordó-, se han acumulado desde que se decretó que solo los negocios esenciales podrían operar.

Aunque hay negocios abiertos, como el caso de los restaurantes, las ventas han bajado porque solo es comida para llevar, medida impuesta para tratar de contener la propagación del virus.

Muñiz, al frente de la Cámara de Comercio desde hace ocho años, destacó igualmente a Efe que estiman que 90 % de esos pequeños negocios que representan no han calificado para los préstamos de emergencia del rescate aprobado por el Congreso.

Alegó además que algunos comerciantes se han enfrentado con la negativa de los bancos a brindarles ayuda ni siquiera para elaborar la solicitud para el préstamo.

"Porque no tengas cuenta (con el banco) no deberían negarles la oportunidad, pero a muchos de ellos (les dicen) 'No calificas' y con eso lo eliminaron", aseguró, e indicó que en dos semanas podría ya conocerse cuántos negocios no reabrirán.

"Tal vez estaban buscando clientes que por lo menos fuera un préstamo de un millón, 250.000 dólares, pero el pequeño comerciante lo que va a buscar son 50.000 o 60.000 dólares, máximo 100.000 porque hace dos meses que no han pagado la renta y usualmente no tienen a muchas personas en nómina", destacó.

Tampoco han calificado para la ayuda concedida para el pago de salarios, que no tienen que reembolsar, porque pagan en efectivo parte de la nómina a sus empleados, lo que no está incluido en los documentos de la contabilidad que presentan al banco.

El puertorriqueño explicó que el problema que han enfrentado pequeños negocios es tener "doble contabilidad", una de ellas "subterránea" en la que no han reportado la totalidad de ingresos que ha generado su negocio.

Al presentar sus documentos a los bancos no les han aprobado el préstamo como parte del rescate económico aprobado por el Congreso por sus bajos ingresos, de acuerdo con Muñiz. "No te van aprestar dinero si no lo puedes pagar" basado en los documentos presentados al banco, indicó.

"Uno de los problemas que veo que tienen los pequeños comerciantes nuestros es su contabilidad, que están muy pobremente organizados. Ni les han asistido (los bancos) para llenar la solicitud", del préstamo, agregó.

Con los problemas de alquileres acumulados, de no haber podido calificar para la ayuda para el pago de nómina o préstamo para su negocio, Muñiz ve muy difícil que muchos pequeños comerciantes puedan volver a abrir sus puertas.

Indicó que están organizando un foro educativo para orientarles sobre cómo manjar las finanzas de sus negocios para evitar que sigan cometiendo errores.

La Cámara de Comercio Hispana del estado representa 32 cámaras de comercio que se desgranan en unos 25.000 a 32.000 pequeños negocios de todo tipo, indicó.