EE.UU., que rebasa las 80.000 muertes, sigue culpando a China de COVID-19

Washington/Nueva York, 11 may (EFE News).- Estados Unidos sigue alimentando la hipótesis de la responsabilidad de China en presuntamente "ocultar" información sobre la "gravedad" de la COVID-19, mientras no ha podido frenar el avance del coronavirus, que ya supera los 1,3 millones de casos y las 80.000 muertes en todo el país.

People read prayers at a graveside at Mt Judah Cemetery in Queens, New York, USA, 11 May 2020. EFE/EPA/JUSTIN LANE