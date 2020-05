Clases bilingües en televisión para ayudar a estudiantes sin internet

Denver (CO), 12 may (EFE News).- Los niños bilingües de Colorado que no tienen internet y que, por la pandemia, deben esperar la reapertura de las escuelas para regresar a la educación presencial, podrán participar junto a sus padres de clases televisadas de lectura y alfabetización para menores de ocho años, gracias a un nuevo programa del gobierno estatal.