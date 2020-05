La Fed rechaza el uso de tipos de interés negativos

Washington, 13 may (EFE News).- El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, rechazó hoy el uso de tipos de interés negativos para encarar la crisis desatada por el coronovirus al indicar que no es algo que el banco central "esté contemplando", aunque no descartó otro tipo de medidas de estímulo adicionales.

US Federal Reserve Board Chairman Jerome Powell testifies before the US Senate Joint Economic Committee, on Capitol Hill in Washington, DC, USA, 13 November 2019. EFE/EPA/SAM CORUM/File