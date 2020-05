Florida supera los 42.000 casos de COVID-19, en su mayoría en Miami y Broward

Miami, 13 may. (EFE News).- Los casos confirmados de COVID-19 en Florida superaron los 42.000 este miércoles, en su mayoría en los condados de Miami-Dade y Broward, que analizan hoy alguna reactivación económica a partir del próximo lunes con la apertura de ciertos negocios, pero no de las playas.

People walk next to the re-opened restaurants in Downtown West Palm Beach, Florida, USA. EFE/EPA/Cristobal Herrera/Archivo