La campaña de Biden flaquea entre los latinos, según expertos y legisladores

Washington, 14 may (EFE News).- La campaña electoral del presumible candidato presidencial demócrata Joe Biden no muestra una estrategia clara para asegurar el voto entre los 32 millones de latinos habilitados para sufragar el 3 de noviembre, según un artículo de Politico.

Democratic candidate Joe Biden speaks about the coronavirus at the Hotel Du Pont in Wilmington, Delaware, USA. EFE/EPA/TRACIE VAN AUKEN/File