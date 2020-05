Campaña de Biden no tiene problemas con votantes latinos, dice Xavier Becerra

Los Ángeles, 15 may (EFE News).- Joe Biden “sabe qué hacer” en cuanto a los intereses y las necesidades de los latinos y tiene además un “récord que mostrar”, asegura en entrevista con Efe el fiscal general de California Xavier Becerra al dar este viernes su apoyo público al exvicepresidente, que enfrenta una serie de críticas por supuestamente no lograr atraer a los hispanos.

Tras encabezar 81 demandas contra la Administración del presidente Donald Trump, Becerra se ha convertido en una de las caras hispanas más conocidas en el país cuando se trata de contrarrestar las medidas de la Casa Blanca contra inmigrantes, trabajadores y personas de bajos recursos, por lo que el pronunciamiento público a favor de Biden representa un apoyo importante.

“Es tiempo de tener un líder que sabe lo que se necesita hacer, que tiene la experiencia y lo hace de una manera justa y ética”, considera.

Becerra, el primer latino en ser elegido como fiscal general de California, señala que con su apoyo está respondiendo a un llamado expreso del exvicepresidente: “Estoy listo a ayudar de cualquier manera que él me pida”.

¿UNA CAMPAÑA EN PROBLEMAS?

En lo que va corrido de la semana al menos dos artículos de prensa han reportado que la campaña electoral del exvicepresidente no muestra una estrategia clara para asegurar el voto entre los 32 millones de latinos habilitados para sufragar el 3 de noviembre.

Al ser cuestionado sobre si Biden, y su campaña, tiene problemas al conectar con los hispanos, da un tajante "no" y resalta que “la campaña se ha conducido cumpliendo con la necesidad de avanzar”.

“Aunque muchos no creían que iba a llegar, supo cómo lograrlo, supo cómo ganar y llegar aquí”, advierte Becerra sobre la carrera del vicepresidente que arrancó tambaleándose al perder las primarias y/o caucus de Iowa, New Hampshire y Nevada.

EL CORONAVIRUS EN LA CAMPAÑA

Apelando a su experiencia de más de 20 años en el ruedo electoral como congresista federal, Becerra cree que los críticos citados por medios especializados como Político “no están entendiendo la realidad que enfrenta en este momento el país”.

“Conducir una campaña bajo el COVID-19 es diferente y extraño”, insiste.

El artículo de Político, publicado este jueves, citó entre otros al exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, un rostro latino reconocido, quien dijo que la campaña de Biden ha demostrado "poca o ninguna actividad" para atraer a la comunidad hispana.

Becerra responde diciendo que los hispanos necesitan de un presidente que se la juegue por su comunidad, y por lo tanto deben unirse a la campaña sin esperar un llamado.

Parte de los objeciones de los votantes latinos hacia Biden están arraigados en su vinculación como vicepresidente en la Administración de Barack Obama (2009-2017), durante la cual el gobierno llevó a cabo una agresiva política de deportaciones de indocumentados.

Con un suspiro profundo, Becerra dice que tiene mucha experiencia personal cuando se trata de recibir golpes de parte de los latinos y críticas sobre que no se hizo lo suficiente.

Evocando una reunión en la Casa Blanca para delinear el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el demócrata recuerda que “varios sectores latinos criticaron el programa diciendo que no era suficiente".

“Ahora hay que preguntarles a esos casi 800.000 ´dreamers´ que tienen DACA qué les parece el programa, y qué piensan de las acciones del actual presidente”, indica.

El mismo ejemplo coloca sobre DAPA (amparo migratorio para padres de jóvenes indocumentados), o la ley de salud conocida como Obamacare.

Mirando por el espejo retrovisor y evaluando toda la batalla legal que ha librado hasta llegar a la Corte Suprema para salvar DACA, el fiscal asegura que su esfuerzo es por defender uno de los importantes legados de Obama y Biden para los latinos y los inmigrantes.

“Yo puedo hablar de muchos instantes cuando Joe Biden hizo cosas que otros no quisieron hacer por nuestra comunidad”, zanja. “Ha estado en el pasado y va a estar allí (con los latinos) no solo en la campaña sino cuando ya sea presidente”.

DACA PENDE DE UN HILO

A pocos días que el Máximo Tribunal dé a conocer su decisión sobre DACA , Becerra dice que “ahora lo único que nos queda es rezar" por este amparo que desde 2012 ha dado permiso de residencia y trabajo a cientos de miles de jóvenes migrantes.

"Pero esto no debería ser nuestro futuro, de tener que estar orando al Señor pidiendo ayuda, mejor tener un presidente que quiera cumplirnos a nosotros”, dijo.

“No se puede vivir esperando que el fiscal general de California esté defendiendo los intereses de la comunidad latina en las cortes”, insiste.

Una encuesta reciente de Latino Decisions mostró que el apoyo a Biden entre los hispanos registrados a votar es del 59 %, cifras muy inferiores a las cosechadas por Barack Obama en 2012 y Hillary Clinton en 2016 en este grupo poblacional.

Sobre este supuesto desencanto, el fiscal utiliza una frase en inglés, usada por el mismo exvicepresidente, ”Don't compare me to the Almighty, compare me to the alternative” ("No me compares con el Todopoderoso, compárame con la alternativa"), para describir la necesidad del electorado latino de ver a Biden como la mejor opción en esta campaña”.

Incluso, el fiscal californiano ve una ventaja para Biden en la fallida reforma migratoria que no se pudo concretar en la Administración Obama. “Ya sabe cuál es el juego republicano. Eso es muy importante”.

El fiscal no descarta que la campaña demócrata pueda elegir una latina para acompañar a Biden en la fórmula presidencial, y consolidar la apuesta demócrata por este grupo con dos nombres que han sonado ya como posibles aspirantes al cargo, la senadora Catherine Cortez Masto y la gobernadora de Nuevo México, Michelle Luján Grisham.

Sin embargo, destaca que no se puede olvidar que "el objetivo es ganar para recomponer el país”.

Al final, Becerra hace una evaluación desde la perspectiva del hijo de una inmigrante de Jalisco (México) que fue el primero de su familia en obtener un título universitario.

“Es sumamente importante tener un presidente (con las características de Biden) que quiere luchar con nosotros, los latinos, en vez de tener alguien que quiere destruimos”, afirma.