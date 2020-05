Gobernador critica a Roethlisberger por ir a la barbería durante la cuarentena

Pittsburgh (EE.UU.), 19 may (EFE).- El gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, criticó este martes al veterano mariscal de campo de los Steelers de Pittsburgh, Ben Roethlisberger, por haber ido a la barbería a que le cortaran el pelo y la barba en medio de la cuarentena debida a la pandemia del coronavirus.

Al respecto, Wolf dijo durante su sesión informativa diaria el martes que su preocupación "es una preocupación general".

"Cuando vas a un lugar como una barbería y no estás protegido, no me importa quién eres, hay posibilidades de que el virus realmente cause estragos en tu vida", añadió.

Roethlisberger fue a la barbería "Norman Cut N Edge", en Sewickley (Pensilvania), para cortarse el pelo y la barba después de un entrenamiento con sus compañeros de equipo de los Steelers, y de esa manera cumplir con la promesa de hacerlo tras haberse sometido a una operación en el brazo derecho que le obligó a perderse el final de la pasada temporada de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Muchos condados se encuentran en la fase "amarilla" de reapertura, que no incluye peluquerías y salones de belleza.

El gobierno ha dicho que se permitirá la reapertura de esos establecimientos una vez que los condados hayan pasado a la fase "verde".

El gobernador agregó que no cree que ningún habitante de Pensilvania deba arriesgarse. "Yo ciertamente no quiero arriesgarme", agregó.

Los Steelers y Roethlisberger publicaron un vídeo de 38 segundos el lunes por la tarde en el que se ve al veterano mariscal de campo haciendo envíos a sus compañeros de equipo, marcando un hito importante en su recuperación de la cirugía de codo de septiembre.

Después en el mismo vídeo se le ve en una silla de barbero, donde el peluquero le recorta la barba.

En un comunicado, en nombre de la barbería, el abogado Marc Kohnen dijo que el local ha estado cerrado desde la orden de cierre de Wolf, y agregó que el propietario Carlos Norman y el mariscal de campo son amigos, por lo que Norman le cortó el cabello a Rothlisberger como un favor, sin cobro.