Florida supera los 47.000 casos de COVID-19 en medio de la reapertura

Miami, 20 may (EFE News).- El número de casos confirmados de COVID-19 en Florida desde el 1 de marzo creció a 47.741, con los 527 contabilizados en las últimas 24 horas, y el número de personas fallecidas a causa del virus aumentó a 2.096, con 44 nuevos decesos, en medio de la Fase Uno de la reapertura económica de este estado.

A masked man walks along the empty Ocean Drive in Miami Beach, Florida, USA. EFE/EPA/Cristobal Herrera/Archivo