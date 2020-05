Jugador de la NFL demanda a United Airlines por sufrir una agresión sexual en un avión

Los Ángeles (EE.UU.), 20 may (EFE).- Un jugador no identificado de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) demandó a la línea aérea United Airlines, alegando que fue acosado, agredido y violado sexualmente por una pasajera en un vuelo que realizó el pasado febrero desde Los Ángeles a Newark, y que la aerolínea no respondió adecuadamente a las quejas que presentó mientras volaban.