Consejos para salir a la calle y sitios públicos en la "nueva normalidad"

Cleveland (OH), 21 may (EFE News).- En vista de que las ciudades y estados empiezan a relajar las órdenes que emitieron de permanecer en casa tras la pandemia del coronavirus SARS-Cov-2, la Clínica Mayo dio a conocer este jueves una serie de recomendaciones para tomar en cuenta cuando llegue el momento de visitar un lugar público.

Shoppers walk around the re-opened stores inside the Dolphin Mall in Miami, Florida, USA.EFE/EPA/Cristobal Herrera