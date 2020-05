Biden: "Si dudas entre Trump y yo, entonces no eres negro"

Washington, 22 may (EFE News).- El virtual candidato demócrata a la Casa Blanca, el exvicepresidente Joe Biden, desató este viernes una nueva polémica al sugerir que los afroamericanos que dudan entre votarle a él o hacerlo por el presidente, Donald Trump, en realidad no son negros.

Democratic candidate Joe Biden speaks about the coronavirus at the Hotel Du Pont in Wilmington, Delaware, USA. EFE/EPA/Tracie Van Auken/File