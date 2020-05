Trump vuelve a jugar golf en uno de sus clubes tras pausa por la pandemia

Washington, 23 may (EFE News).- El presidente Donald Trump fue visto este sábado practicando su deporte favorito, el golf, en su club a las afueras de Washington, después de varias semanas de no trasladarse a algunas de sus propiedades debido a la emergencia del coronavirus.

US President Donald J. Trump, wearing a white hat and white Polo shirt, plays golf at the Trump National Golf Club in Sterling, Virginia, USA, 23 May 2020. EFE/EPA/JIM LO SCALZO