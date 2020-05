Investigan la muerte de un afroamericano detenido por un policía blanco

Washington, 26 may (EFE News).- La Oficina Federal de Investigaciones y las autoridades de Minnesota iniciaron este martes una investigación después que un hombre negro murió tras ser detenido y sometido por un policía blanco de Minneapolis al que le decía no poder respirar, en un incidente grabado en video y distribuido por las redes sociales.

El incidente ocurrió en la noche del lunes, cuando una patrulla policial concurrió a un sitio de la ciudad donde se había denunciado un fraude. Según el Departamento de Policía de Minneapolis, los agentes fueron informados de que el individuo, un hombre negro, estaba en el interior de un vehículo y parecía drogado.

Los policías encontraron al hombre sentado adentro en su vehículo y cuando se le ordenó que saliera, el individuo se resistió el arresto, según la versión oficial, que añade que cuando los agentes notaron que el sujeto presentaba "dificultades médicas" llamaron una ambulancia que lo trasladó al centro de salud del Condado Hennepin, al que pertenece la ciudad.

El hombre murió poco después de llegar a esa clínica.

En el video, tomado por peatones que se toparon con las escena, se ve al hombre boca abajo en el pavimento y un agente sobre él apretándole el cuello con una rodilla durante varios minutos, sin modificar su postura y pese a que se escucha al hombre que se queja varias veces de que no puede respirar, hasta que parece perder el sentido.

"Durante cinco minutos vemos cómo un agente blanco apretó su rodilla en el cuello de un hombre negro. Cinco minutos", dijo hoy conmovido el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, en una conferencia de prensa junto con el jefe de Policía, Medaria Arradondo.

"Cuando uno escucha que alguien clama por socorro, se supone que hay que socorrerlo", añadió. "Este agente falló en el sentido humano más básico. Lo que ocurrió anoche fue, simplemente, horrible".

En el vídeo se escucha que el hombre se queja: "Me duele el cuello. Todo me duele... agua o algo, por favor. Por favor, por favor. No puedo respirar, agente, no puedo respirar".

También se escucha la voz de una mujer que señala que el hombre está sangrando por la nariz.

Otro transeúnte, en medio de insultos, le grita al agente: "Eso es una mierda, hermano. Le impides respirar, hermano. Levántalo del suelo. Estás portándote como un carajo".

"Estás disfrutándolo", añade el mismo individuo. "A esta altura ya podrías haberlo metido en el auto. No está resistiéndose, nada. Estás disfrutándolo. Tu lenguaje corporal lo dice... Sabes bien que es todo una farsa ahora".

La transeúnte, según la grabación, urge a los agentes a que le tomen el pulso al individuo y en un momento dado asegura: "Ahora ya no responde, no se mueve".