Illinois entra a fase 3 con el aviso de los "alarmantes" casos entre latinos

Chicago (IL), 29 may (EFE News).- Una coalición de más de 50 profesionales de la salud y funcionarios electos pidió al Gobierno de Illinois que tenga un cuidado especial con la salud de la población latina, al iniciarse este viernes la fase 3 de reapertura tras la cuarentena del COVID-19.

A photo made with a drone shows nearly empty streets in Chicago, Illinois, USA, 25 March 2020. EFE/EPA/TANNEN MAURY