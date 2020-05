La latina Elena Rose presenta su nueva canción, la urbana "Fenomenal"

Los Ángeles, 29 may (EFE News).- La artista latina Elena Rose, que está intentando lanzar su carrera en solitario después de haber compuesto temas para Becky G o CNCO, presentó este viernes su nuevo "single", la canción de aire urbano "Fenomenal".

Fotografía cedida por The 3 Collective que muestra a la cantante latina Elena Rose. EFE/ The 3 Collective /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS.