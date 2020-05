ONG condena el arresto de periodistas latinos que cubrían las protestas

Miami, 30 may (EFE News).- La organización no gubernamental Fundamedios condenó este sábado la detención de un equipo de noticias de la cadena CNN cuando realizaban su cobertura noticiosa de los incidentes en Minneapolis (Minnesota) tras la muerte del afroamericano George Floyd.

Looters leave a convenience store as riots continue in response to the death of George Floyd in Minneapolis, Minnesota USA. EFE/EPA/CRAIG LASSIG